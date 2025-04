Lady Gaga Puts é um conjunto de Coachella de Explodir com várias roupas, Definir mudanças

Festival de Música e Artes do Coachella Valley

Reproduza o conteúdo do vídeo

Gaga abalou o festival através de uma história com números que incluíam “Bloody Mary”, “Judas”, “Abracadabra”, “” Face Poker Face “,” Doença “,” Papparazi “,” Killah “,” Killah “,” Born That Way “,” raso “,”