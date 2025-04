LAFC vs. Inter Miami: Alinhamentos devido às primeiras quartas de final

As escalações da primeira etapa das quartas de final da Copa da Concacaf Champions, entre LaFC e Inter Miami.

O argentino Javier Mascherano, treinador da Inter Miami, falou sobre seus possíveis onze iniciais para enfrentar o LAFC, pela primeira etapa das quartas de final da Copa dos Campeões da Concacaf, que é tocada hoje à noite no BMO Stadium.

A única dúvida de Mascherano foi Lionel Messi, a quem, segundo ele, terminou com “bons sentimentos” no último sábado contra a União da Filadélfia, a primeira depois de se recuperar de uma sobrecarga em um seqüestrador.

“O mais importante é que o jogo contra a Filadélfia terminou bem, o que pode terminar com bons sentimentos. Após o jogo e tudo o que consegui conversar com ele, fiquei feliz por poder ter bons sentimentos”, disse Mascherano na conferência de imprensa antes do anterior LAFC-interno Miami.

Lionel Messi era o grande desconhecido para o treinador da Inter Miami, antes do jogo das quartas de final da Copa da Concacaf contra o LAFC. Archivo/Rich Storry/Getty Images

“Muitas vezes com um jogador de sua experiência, o semblante diz tudo, não é necessário perguntar muito a ele”, acrescentou o treinador argentino.

Messi chega à nomeação contra o LAFC Depois de marcar cinco gols nos seis jogos disputados este ano.

Três jogos foram perdidos devido a uma sobrecarga muscular, mas sua equipe conseguiu manter um bom ritmo no MLS, no qual ele é o líder do leste.

“Sempre contando com Leo é uma vantagem para qualquer equipe, não vamos negar isso, sabemos que toda vez que Leo está conosco, somos mais fortes, mas também tenho que dizer que, quando não podíamos contar com ele, a equipe sempre deu um passo à frente”, disse ele.

“A ausência de Leo pode gerar desculpas, e sempre tentamos não nos desculpar, para ser um time sério. Os jogadores sabem que quando Leo não tem que dar um passo à frente”, acrescentou o treinador.

Alinhamentos confirmados

LAFC: Lloris, Palencia, Long (C), Safe, Hollingshead, Jesus, Tillman, Delgado, ünder, Ordaz e Bouanga.

Inter Miami: Ustari; Luján, Falcón, Allen, Alba, Bright, Busquets, Fafá, Segovia, Suárez e Messi (C).

Com informações da agência EFE