A Laliga anunciou sua intenção de recorrer da culpa do CSD favorável às licenças de Olmo e Víctor porque considera que viola a legalidade

Barcelona – Laliga Ele não saiu três horas desde o Conselho Esportivo Superior (CSD) Ele anunciou o dele Falha favorável em Barcelona na manutenção de licenças Dani Olmo e Pau Víctore através de uma declaração dura e extensa anunciou sua intenção de apelo “imediatamente” Considerando que a resolução da agência governamental “não está de acordo com a lei”.

Ele CSD Falta sentença de que os dois jogadores do Barcelona Eles podem continuar jogando até o final da temporada, apesar do limite salarial do clube, uma resolução que Laliga Entenda ilegal porque o direito é violado e, em termos de concorrência, tentativas contra sua igualdade.

Javier Tebas, presidente da Laliga Efe

“A Laliga está ciente da resolução do CSD hoje, que resolve o recurso apresentado pelo FC Barcelona e aos jogadores Dani Olmo e Pau Víctor em 7 de janeiro de 2025 que contestaram a negação do visto anterior e o registro dos referidos jogadores por Lalig do monitoramento do acordo de coordenação”, disse Laliga em um declarado.

Entre suas anotações, a Laliga considera que a resolução demitida notificada hoje “não está de acordo com a lei” e que “a negação do visto anterior para a renovação das licenças ou por seu novo registro é uma lei que resulta da aplicação automática das regras de registro dos players”.

Ele garante que “os acordos adotados pela Comissão de Convenções da RFEF-Laliga em 4 de janeiro de 2025 estivessem limitados a verificar a impossibilidade legal de processar novas licenças, ratificando assim, assim, a aplicação literal da regulamentação federativa” no caso de Dani Olmo e Pau Victor.

Lembre -se também de que “as licenças dos dois jogadores expiraram automaticamente em 31 de dezembro de 2024, no final de sua duração, concordaram entre os jogadores e o clube. Portanto, em nenhum caso é um ato federativo de cancelamento deles é aplicável”.

A Laliga também garantiu que “a competência do CSD em termos de licenças é limitada à revisão de atos de expedição ou negação delas, mas não ao seu cancelamento ou extensão (art. matéria não suscetível à revisão administrativa.

Among other considerations, LaLiga ensures that the resolution of the CSD ignores the consolidated administrative and judicial doctrine according to which the nullity of full right must be manifest and indicates that “the CSD has issued the resolution almost three months after the filing of the appeal, that is, exhausting the maximum legal term, without, in all this time, the request for urgent uprising of the precautionary measurement, adopted on January 8 of 8 de janeiro foi resolvido em 2025, formulado por Laliga com sua redação de alegações apresentadas em 22 de janeiro “.

“Esse atraso contrasta com a velocidade extraordinária com a qual as medidas de precaução solicitadas pelo FC Barcelona e seus jogadores foram concedidas em poucas horas e sem o público anterior da Laliga e do RFEF, violando assim os princípios de contradição e defesa”.