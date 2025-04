Laliga: Alinhamentos Alavés vs. Real Madrid

Vinicius e Bellingham, no banco de partida diante de um Alavés que recupera sua defesa

VITORIA – Vinicius Junior e Jude Bellingham começarão no banco do Real Madrid contra um Deportivo Alavés que recupera sua defesa com o argentino Nahuel Tenaglia.

Kylian Mbappé lidera o ataque de Merengue contra Alavés. Victor Carrerero/Real Madrid via Getty Images

O brasileiro e o inglês darão seu lugar a Arda Güler e Eduardo Camavinga, que participarão de um ‘onze’ ao qual Thibaut Courtois e Raúl Asencio retornam, com relação ao último choque da Laliga.

Na equipe Babazorrero, Carles Aleñá ocupará a posição de Jon Guridi e Jesús Owono defenderá o gol em vez de Antonio Sivera.

Alinhamentos confirmados:

Alavés: Sivera; Mouriño, Abqar, Diarra, Manu Sánchez; Branco, Jordânia; Carlos Vicente, Carlos Martín, Guridi; Kike Garcia.

Real Madrid: Courtois; Lucas, Asencio, üdigger, Fran Garcia; Valverde, Tchouameni, Camaviga; Rodrygo, Güleer y Mbappé.