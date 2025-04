Laliga de España: Os destaques do dia 30

Como todos os dias, nosso correspondente na Espanha faz uma revisão do destaque do dia da Laliga; Desta vez é a entrega da data 30.

O Laliga 30 dias da Espanha Foi totalmente atípico. Na ausência de um jogo que será jogado na segunda -feira, essa data deixou vários momentos … e surpresas para destacar.

Ele Barcelona Ele perdeu uma chance muito clara de encaminhar o torneio a seu favor desenhando 1-1 em frente a um Aguerrido Betis real que cruza para um momento doce com Manuel Pellegrini no comando. Algumas horas antes, o Valencia surpreso com Real Madrid Em Bernabéu, impondo 2-1 nos últimos segundos.

O Real Madrid caiu em frente a Valência nos últimos minutos do acidente. M Gracia Jimenez/Soccrates/Getty Images

O conjunto de Hansi Flick Ele poderia ter desenhado uma vantagem de seis pontos na competição, mas o empate só permitiu que ele se mudasse para quatro unidades e deixasse mais do que vivo o esquadrão de Ancelotti.

Por outro lado, o Atlético Madrid Ele mostrou sinais de vida e ainda querendo combater o campeonato depois de derrotar em extremis para o Sevilha Em Sánchez Pizjuán.

Como em cada dia, nosso correspondente em España Eles revisam o destaque da data. Foi a vez de analisar o capítulo 30 do campeonato espanhol. Aqui vamos nós.

O destaque de Jordi Blanco

Jak para Legiga

Ele Barcelona não aproveitou o presente de Real Madrid Mas sua vantagem aumentou em outro ponto à frente da classificação e, de alguma forma, deu um cheque completo ao campeonato. Com a gravata na frente de Betis alcançou 28 dos últimos 30 pontos enquanto o Real Madrid, derrotado pelo Valenciaacrescentou 17 pontos no mesmo espaço de tempo, dando três derrotas e dois empates que são entendidos muito difíceis para suas aspirações e suspeitam quase irrecuperáveis.

jogar 1:37 Barcelona mantém a Laliga aberta Moisés Llorens com a análise da foto do empate da Culé contra o Betis, após a derrota do Real Madrid.

Ele mesmo Carlo Ancelottiapós o duelo de sábado, ele reconheceu que o campeonato se tornou muito difícil para sua equipe, não importa como Atléticoque finalmente descontaram vantagem com os acima, embora os sete pontos (mais a média de gols) do aluguel apreciados pelo Barça Sobre a equipe de Cholo Simeone Eles se tornam utópicos a esperança de lutar pelo campeonato.

Em cada data que passa, mais de perto se parece com o Barça de Flick Para conquistar o campeonato, converteu a equipe do Barça no favorito máximo.

O objetivo: Hugo Hard

jogar 1:36 Hugo Hard marcou um gol e deu à Valencia a vantagem! Hugo Hard marcou um ótimo gol e deu a Valencia por 2 a 1 nos últimos minutos do jogo contra o Real Madrid.

Após seis semanas de baixa lesão, Hugo Hard reapareceu na parte final do partido que o Valencia amarrado nele Bernabéusubstituindo Max Aarons e tornando -se, no tempo adicional, no outro herói do time CHE, com um leilão espetacular de cabeça a Rafa Mir, que deu uma vitória de ouro a esta Valência que já se acumula cinco dias sem perder e traz uma salvação (sete pontos das posições da descida são separados) que dois meses há um milagre.

A parada: Giorgi Mamardashvili

jogar 2:05 Vinicius Falha criminal com Valência e o primeiro é perdido para o Real Madrid Mamardashvili adivinhou a prisão para Vinicius e evitou o primeiro do Real Madrid.

Deve ser falado no plural porque o goleiro da Geórgia do Valencia completou uma ação de capital no Bernabéu e foi o principal responsável pelo triunfo do Valencia… mas inquestionavelmente essencial era que, antes de chegar ao quarto -quarto, o pênalti lançado por Vinícius Júnior isso teria avançado para Madri E, é claro, ele teria dado lugar a uma parte totalmente diferente.

Sube: Espanhol

Espanyol venceu em Vallecas (0-4) sua maior vitória em casa na Laliga desde 10 de fevereiro de 2013, quando venceu o mesmo resultado para o Athletic Club em San Mamés. Efe/Juanjo Martín

Ele Espanyol de Manolo González também está em alta e em Vallecas Ele ganhou sua maior vitória em casa na sexta-feira (0-4) Laliga Desde 10 de fevereiro de 2013, quando ele venceu o mesmo resultado para o Clube Athletic Em San Mamés. Apenas uma derrota nos últimos seis dias para escapar de cinco pontos acima da descida é a carta de apresentação da equipe Periquito, que desfruta do momento mais feliz do curso.

Baja: Girona

A câmera de Girona oito dias na Laliga deve conhecer o triunfo. Efe/ Siu Wu

É muito difícil para o Girona Veja sua permanência na primeira divisão … mas derrota contra Alavés (0-1) prolongou até oito nos dias em que a equipe catalã leva sem saber a vitória, tendo adicionado apenas três pontos dos últimos 24 e convertido, ao lado de Las Palmasno pior time da segunda rodada. Ele sai de sete pontos para as posições de descendência, mas o calendário que vem sobre ele, com duelos antes das equipes que buscam a salvação, é muito arriscado. E no pior momento.

Um girona que começou o curso com o sonho do Campeões… e ele se aproxima no final, orando para continuar em Primera.