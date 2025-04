Laliga de España: os destaques do dia 32

Como todos os dias, nosso correspondente na Espanha faz uma revisão do destaque do dia da Laliga; Desta vez é a entrega da data 32.

Laliga de España fechou a cortina do Dia 32 (na ausência de um jogo na segunda -feira) e são datas Extremamente quente que deixa muitos aspectos a serem destacados.

O Primeira Divisão da Espanha Viva o trecho final com pulsações a mil, com o Barcelona e o Real Madrido máximo de candidatos à coroa, lutando até o final de cada uma das partidas para não dar vantagens.

O Real Madrid permanece vivo na Laliga, graças a um objetivo de Federico Valverde. Alvaro Medranda/Imagens Esportivas de Qualidade/Imagens Getty

Los Culés Eles rastrearam uma partida incrível contra Celta Vigoonde estavam 3-1 abaixo e acabaram vencendo por 4-3, enquanto o merengues Eles derrotaram o Clube Athletic Graças a um gol de última hora de Federico Valverde.

Ele Atlético Madrid Ele praticamente se despediu da corrida por ele campeonato Depois de cair Las Palmas.

Como em cada um dianosso correspondente em España Revise o destaque da data. Foi a vez de analisar o capítulo 32 do campeonato espanhol. Aqui vamos nós.

O destaque de Jordi Blanco

Para retorno … o de Barça

Federico Valverde evitou com um gol nos 93 minutos que Laliga Já foi desenhado definitivamente do Barça, mas não impedia as comparações, quase sempre odiosas, para descobrir que o grande retorno da semana, proclamado à saciedade do ambiente de Merengue pensando sobre o arsenal, estrelando -o … o Barça Sábado.

O líder, que perdeu para o Celta 1-3 nos 63 Carlo Ancelotti na Liga dos Campeões da UEFA.

jogar 1:22 Barcelona alcança um retorno de campeão Moisés Llorens compartilha o humor e o significado esportivo do retorno do Barcelona contra o Celta.

Competitivo à exaustão e rebelde contra o fracasso, o grupo de Hansi Flick Ele cortou outro dia com um triunfo no qual a estética não tinha lugar e o épico. Tanto para falar sobre retornos históricos Madrié esquecido que o Barça Tornou -se uma equipe capaz de ressuscitar quando é levada para a morte.

Ele rastreou a besta no Metropolitan, de 2-0 a 2-4 … mas antes de alcançar vitórias inesperadas em Vallecas (1-2) ou suado (0-1 em Leganés2-3 Al Betis real1-0 Al Rayo Vallecano e Alavés…). Do Barça A mensagem de futebol de alta qualidade, beleza e preciosa, está hospedado, mas é um time louco, louco e disposto a deixar a pele para um gol.

E antes dele Celta Ele demonstrou novamente. Cada parte é uma final em que se aproxima desse título que toca com os dedos, dado o desespero de um Madri que sobrevive no fio e que salvou o desastre em um tempo adicional, como anteriormente sentenciado um retorno de Liga isso é Barça capaz de tudo.

O protagonista: Borja Iglesias

Seu primeiro hat-trick em Primeira Divisão E sete anos depois de alcançar o único de sua carreira profissional, quando ele jogou no Zaragoza realum ousado Celta em Montjuïc não tinha utilidade para um ousado, mas patenteou sua figura.

jogar 0:57 O terceiro de Celta caiu! Borja Iglesias Hat-Trick contra Barcelona Borja Iglesias aproveitou o grande passe de Sergio Carreira e desta vez ele poderia selar seu trigêmeo por 3-1 contra o Barcelona.

Borja Iglesias Equalizou o 1-0 inicial do Barça E então ele acrescentou mais dois gols para atirar na equipe Celestial (1-3) antes de um líder atordoado … que até salvou Wojciech Szczesny para se encaixar mais gols, outro com exatamente.

O objetivo: Javi Muñoz

Não era o melhor objetivo do dia, nem a mais estética nem a maior mídia … mas valeu o seu peso em Las Palmasonde a imagem amarela bateu o Atléticoexpulsando -o da luta pelo título, esfregando os 94 dos 95 que devem ser jogados.

jogar 2:43 Las Palmas marcou 1-0 no momento adicionado contra o Atlético de Madrid O Las Palmas marcou 1-0 contra o Atleti, foi inicialmente anulado, mas o Var interveio … e validou!

E para que não faltas Las Palmas E tirá -lo da descida, depois de seis dias e graças a vincular sua segunda vitória de cada vez tão dramática quanto transcendental no campeonato.

Condenado: real Valladolid

Ele ainda não é matemático, mas sua derrota diante dele Saúde Ele acabou condenando um Valladolid Isso está a caminho de terminar entre os piores colistas da história de Laliga três pontos.

O Valladolid caiu contra osasuna e estava muito próximo da descida. Denis Doyle/Getty Images

Doze derrotas (as últimas seis consecutivas) e um empate em tretas Betis Em Villamarín.