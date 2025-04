Laliga tem um recurso contra o registro de Dani Olmo em Barcelona

A agência busca medidas de precaução contra a medida que mantém o registro de Olmo e Pau Víctor

Laliga confirmou segunda -feira que ele apresentou Recurso de Administração Contenciosa y Medidas de precaução solicitadas contra a resolução do Conselho Esportivo Superior (CSD) em favor do Barcelona e seus jogadores Dani Olmo y Pau Victorisso mantém o registro de ambos.

Para Laliga A resolução do CSD, do último dia 3, “viola seriamente a estrutura regulatória em relação ao controle econômico e processamento de licenças esportivas, minou o interesse geral da concorrência e compromete sua integridade, para quebrar o princípio da igualdade entre os clubes”.

“Tudo isso justifica a necessidade de uma resposta judicial urgente que, adotando as medidas de precaução solicitada, garante o equilíbrio competitivo e a sustentabilidade financeira da concorrência profissional”, disse ele Laliga Em uma nota.

A Laliga busca medidas de precaução contra o registro de Pau Víctor e Dani Olmo com Barcelona. Efe/Mariscal

Laliga Ele já anunciou o último dia 3 de sua intenção de ir à justiça comum contra a resolução do CSD que estimou o apelo de Alzada del Barcelona E os dois jogadores.

A decisão do CSD anulou assim o acordo de 4 de janeiro da Comissão de Monitoramento da Federação Espanhola da Federação de Futebol (RFEF) e Laligaque não concedeu o visto anterior, nem a licença final, solicitada pelo Barcelona Para os jogadores, “também entendendo que eles têm uma licença em vigor, de acordo com os termos expressos nos fundamentos da lei”.

Para o CSD, a Comissão RFEF e Laliga Não é competente decidir sobre o visto anterior e a licença solicitada pelo Barçapelo que ele considerou seu acordo nulo, sem entrar para avaliar o controle econômico exercido por Laliga.

O CSD disse que as funções atribuídas à Comissão de Monitoramento do Acordo de Coordenação RFEFLaliga Existem três: interpretação da aplicação das cláusulas de acordo; A vigilância do cumprimento com a acordada e a promoção de atividades que tendem à maior eficácia do acordo.

Na sua opinião, a referida Comissão não confirmou, nem ratificou um acordo prévio, conforme defendido pelo RFEF e Laligamas concordou expressamente em não conceder o visto anterior ou a licença final solicitada para os jogadores, para que sua decisão seja anulada.

O CSD também declarou em sua resolução que a carreira esportiva de Dani Olmo y Pau Victor Ele está protegido desde 8 de janeiro pela medida de precaução urgente concedida pelo próprio CSD, “com o único interesse de evitar danos irreparáveis ​​até a resolução deste procedimento”.

Laliga O Discrepa dos critérios de CSD sustenta que a negação do visto anterior para a renovação de licenças ou para seu novo registro é um ato derivado da aplicação automática de padrões de registro, bem como que a Comissão de Monitoramento se limitou a verificar a impossibilidade legal de processamento de novas licenças, “ratificantes, assim, assim, a aplicação alfabetizada da federação”

Ele também sustenta que, com o acordo desta comissão “as decisões que haviam sido adotadas anteriormente pelos órgãos competentes de Laliga e o RFEF “, que confirmou a rejeição do visto anterior feito através do sistema Laliga Gerente, bem como o critério dos conselhos jurídicos da RFEF de 31 de dezembro de 2024 em relação aos novos altos dos jogadores

O procedimento de registro inclui quatro etapas, a partir da solicitação de registro no sistema Gerente da Laligaquando o clube deve ter saldo de registro suficiente de acordo com os padrões de preparação do orçamento (neo), para a concessão do visto por Laliga para que o jogador possa competir, após a validação pela área de competições que o Barça Ele não alcançou neste caso.

De acordo com Laligaas licenças dos dois jogadores expiraram automaticamente em 31 de dezembro de 2024, no final delas, concordaram entre eles e o clube, que não tem equilíbrio ou capacidade para o registro dos jogadores, pois em suas demonstrações financeiras intermediárias das primeiras semestre dos Millions 2024-2025 não há um valor referido para a operação relacionada às caixas VIP contra o que os de 2024 a 2025.

Ele Barcelona registrado para Dani Olmo No verão passado, antes da lesão grave de Christensen, mas o clube não se apresentou a tempo (antes da meia -noite de 31 de dezembro) as garantias de pagamento suficientes para atingir a regra 1: 1 do controle econômico do controle econômico do Laligaque estabelece que um clube pode investir em contrata Dani Olmo como Pau Victor registrado além do último dia do ano.