Lamina Yamal, entre magia e circo

Era necessário que a Lamine Yamal entre no programa chamada Kings League quando ela está a caminho de se tornar o melhor jogador de futebol do mundo e nada deveria distraí -lo disso?

A Lamine Yamal mantém uma quantidade inesgotável de recurso no chapéu para mostrar ao mundo em cada partido que um novo mágico chegou, um jovem que já começou a deslumbrar e promete não parar.

Laliga está na ESPN+ Agora você pode desfrutar da Laliga na ESPN+, onde pode ver todos os jogos ao vivo em espanhol. Inscreva -se aqui

Os passes dados pelo jogador de futebol do FC Barcelona na partida contra o Atlético de Madrid – incluindo o gol que foi a vitória – são um verdadeiro tutorial para se divertir repetidamente.

De ‘três dedos’ com uma execução tão irreal quanto espetacular; uma ‘colher de chá’ que puxou um arco -íris nas cabeças dos defensores do colchão; um ‘taquito’ que parecia desnecessário e era eficaz; Além de vários toques no espaço no meio de 300 pernas e com a precisão de um cirurgião para deixar seus companheiros de equipe em uma posição invejável.

A nova jóia de Masía amadurece e concorda e melhora seu jogo sob a tutela de um dos melhores professores que ela poderia ter, o filme alemão de Hansi, que lhe dá liberdade, mas proíbe sua depurada, portanto, por muito talentoso e diferente, ela não está isenta do sacrifício e, quando é necessário que ela se defenda.

Lamine Yamal celebra um gol com Barcelona. Efe

Mesmo se você deve trocar um movimento estratégico que privilegia o resultado, Lamine participa e obedece, embora obviamente não goste de deixar o campo nos minutos decisivos de algum compromisso.

Ele geralmente não faz barulho ou se envolve em brigas baratas com os rivais, muito menos discute com os árbitros ou causa os fãs rivais. Ignore os insultos e dedique -se à sua, peça, que não há mais nada que faça melhor.

Não há dúvida de que esse jovem é escolhido, é tocado por uma varinha mágica e chamado para escrever uma história brilhante no futebol.

Ele é o herdeiro dos ’10’ que em breve será o dele no FC Barcelona mais cedo, sem isso implicando que ele é obrigado a imitar outras glórias. Escreva a página por página sua própria lenda, a de Lamine Yamal.

jogar 1:53 Lamine Yamal: Era importante ir (até namorar a FIFA) como líderes A jovem estrela de Barcelona indicou que, devido à luta fechada no topo, o clube do Barça ainda não acha que a Laliga possa vencer.

Nova faceta

Alguns dias atrás, através das redes sociais, sabia -se que o prodígio do Barça se aventurará na liga Kings So So -como presidente de uma das equipes.

Ele apareceu imediatamente em vídeos dançando com Gerard Piqué e algum outro personagem ‘famoso’ daquele mundo de entretenimento que usa o futebol apenas como pretexto.

Ele fez ‘streamings’ com vários membros dessa liga, incluindo o ‘Kun’ Agüero, que se dedica à aposentadoria, e iniciou a superexposição de lamina para ‘vender’ o novo produto que Piqué cabe.

Ele tem 17 anos, mostrou que está centrado e sendo um garoto inteligente, mas Yamal terá que ter extremamente cuidado para não cair no circo em que ele será usado como uma das principais atrações.

Quando houver um resultado adverso no clube ou ter um desempenho ruim, eles recriminam que está distraindo ou com a cabeça fora do campo de futebol. Tem ou não ter direito.

Isso aconteceu com outros personagens esportivos com uma longa jornada, Luis Enrique, um deles, porque no meio da Copa do Mundo do Catar 2022, ele decidiu conversar sobre “Live” através do Twitch e não era bem visto no seio da equipe espanhola. No final, ele foi demitido pela eliminação da equipe na feira e um pouco dessa exposição em redes sociais.

A Lamine Yamal está errada ao entrar na Liga Kings? Obviamente, não, é livre fazer o que você deseja, desde que o regulamento do Barça não seja transgredido.

Você cruzou uma linha perigosa e o risco de superexposição e foi apontado para se distrair de sua profissão como jogador de futebol?

Claramente sim. Não parece necessário se envolver em um show pouco sério e produtivo para um ano de 17 anos que é chamado para ser o melhor jogador de futebol do mundo.

Por uma questão de futebol – e o próprio Lamine – espero que a versão do jogador que faz magia na quadra predomina sobre as aparições nas ‘streaminings’ e nos vídeos em que Piqué exibe suas misérias para dançar.