Lamine Yamal: “É incrível inspirar crianças como Messi fez”

Em uma entrevista exclusiva à ESPN, Lamine Yamal reconhece a rápida ascensão que sua carreira teve e que causam comparações com Messi

O atacante de Barcelona Lamine Yamal declarou ESPN que é incrível ter jovens seguidores que o admiram da mesma maneira que ele estava procurando inspiração em seus dias Lionel Messi.

Lamina Yamal17, marcou 14 gols e deu 22 assistências nesta temporada, o que manteve o Barcelona Com as opções nas três competições, ele enfrenta neste sábado: a final da Copa del Rey contra o Real Madrid, seguida pela semifinal da Liga dos Campeões contra a Inter Milan.

Lamina Yamal Alvaro Medranda/Imagens Esportivas de Qualidade/Imagens Getty

Como resultado, rapidamente se tornou um ídolo para uma nova geração de fãs, e sua camisa é uma das mais vendidas na loja oficial do clube e a mais vista nas arquibancadas do estádio olímpico.

“É incrível”, disse ele à ESPN. “Quando eu era criança, usava Neymar, Messi camisas, de todos esses jogadores, então ver crianças com minha camisa significa que eu sou a inspiração deles, pelo menos no futebol.

“É algo que eu nunca pensei que aconteceria tão rápido: [ver] Para aquelas crianças de 13 anos com a camisa de um garoto que é apenas quatro anos mais velho que eles. É incrível.

“Minha mãe sempre me diz para pensar sobre [lo importante que es]; Isso não acontece com ninguém para ir a um lugar e ver uma criança com sua camisa. É algo que me deixa muito feliz e é uma das coisas que eu mais gosto. “

A ascensão de Yamal no futebol tem sido rápida. Desde que ele estreou com 15 anos há quase dois anos, em 29 de abril de 2023, ele venceu o campeonato europeu com a Espanha e uma série de prêmios individuais.

No início desta semana, ele ganhou o melhor prêmio de estréia do ano no Laureus World Sports Awards 2025 Awards, o que aumenta o Kopa Trophy e o Golden Boy Trophy que venceu no ano passado.

No entanto, apesar de sua rápida ascensão ao topo do futebol, Yamal afirma que ele não perdeu os valores que seus pais instilaram em seus pais enquanto cresciam em Rocafonda, um bairro de Mataró, uma cidade localizada a 30 km ao norte de Barcelona.

“Meus pais foram minha referência em tudo”, acrescentou. “Todo mundo me diz que tenho um pouco de minha mãe e um pouco do meu pai. Acho que no campo tenho muito do meu pai e fora do campo, tenho muito da minha mãe.

“São duas pessoas com quem eu cresci e que me ensinaram tudo. Eles lutaram por mim. O amor que meu pai é inimaginável. Graças a ele, aprendi o amor que você tem pela família, porque é uma pessoa que dá muito amor às pessoas.

“É por isso que acho que tudo o que tenho e o que terei é graças a eles. Sempre digo que nunca posso apreciá -lo o suficiente, mas vou tentar.”

Ter esse perfil de mídia tem algumas desvantagens para um adolescente, e Yamal brinca com a ESPN dizendo que o tempo que ele gostaria de passar com seus amigos agora o dedica a dar entrevistas.

Ele também tem limitações no que você pode fazer com seus amigos, já que os espaços públicos não são realmente uma opção, mas afirma que as recompensas excedem em muito qualquer inconveniente.