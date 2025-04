Lana Del Rey afirma que Shi beijou Morgan Wallen em nova música, lança sombra

Lana cantou a confissão de virar a cabeça no palco de Palomino, depois que Shhe anunciou à multidão de energia que seria “a última vez” que ela iria “jamais dizer essa linha”. Ela também estreou outra nova faixa, chamada “marido do meu”.

O cantor “Whisky Glasses” chegou às manchetes apenas um mês atrás, depois que ele foi atropelado por aparentemente Saindo do palco No início do final do show, depois de aparecer como o hóspede musical do “Saturday Night Live”.