Lançamento do o4 mini high decepciona programadores e reacende saudades do o3 mini high

OpenAI apresentou ontem, 16 de abril, três novas versões de sua família GPT — o3, o4 mini e o4 mini high — e, ao mesmo tempo, retirou das assinaturas Plus e Pro os populares o3 mini e o3 mini high. A decisão, que parecia promissora nos anúncios oficiais, gerou uma onda de frustração entre desenvolvedores que dependiam das versões anteriores para projetos de grande escala.​The VergeThe Verge

O que mudou com a nova geração

De acordo com a OpenAI, o o3 foi pensado para raciocínio aprofundado, enquanto o o4 mini prioriza velocidade e custo. Já o o4 mini high adiciona mais “esforço de raciocínio” ao mini, prometendo melhor performance em tarefas complexas. Porém, na prática, muitos usuários notaram que o limite prático de saída de código caiu para algo entre 400 e 500 linhas, bem abaixo das mais de 2 000 linhas geradas com facilidade pelo antigo o3 mini high.​Reddit

Reclamações da comunidade de desenvolvedores

Nos fóruns técnicos, a queixa dominante é que o novo motor parece não “ler” todo o arquivo de entrada — reduzindo trechos, ignorando trechos extensos e devolvendo versões incompletas. Além disso, o tempo de processamento, embora menor, não compensa a perda de profundidade nas respostas. A sensação geral é de downgrade disfarçado de atualização.​Reddit

Impacto na produtividade

Menos linhas de código : tarefas que antes exigiam um único prompt agora precisam ser fracionadas, elevando o tempo de desenvolvimento.

Revisões manuais extras : a qualidade do código entregue requer revisão mais cuidadosa, diminuindo a eficiência prometida pelos modelos anteriores.

Adaptação de fluxos de trabalho: equipes que dependiam do o3 mini high para refatoração extensiva precisarão reestruturar pipelines ou migrar parcialmente para modelos maiores, como o GPT‑4.1, encarecendo operações.

Existe perspectiva de reversão?

Até o momento, a OpenAI não sinalizou retorno dos modelos descontinuados. A empresa aposta que ajustes graduais no o4 mini high — via ampliação de context window e parâmetros de esforço — serão suficientes para retomar a confiança dos usuários. Entretanto, a comunidade teme ter de esperar pelo próximo ciclo de lançamentos para recuperar a produtividade de antes.