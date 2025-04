LaPorta responde à Laliga: “Eles tentam desestabilizar Barcelona”

O presidente de Barcelona disse que defenderá o registro de Olmo e Víctor Roque após o anúncio da Laliga por ignorá -los

Madri – Joan LaPorta respondeu a Declaração da Laliga garantindo isso Barcelona Seguiu todas as diretrizes estabelecidas pelo empregador e que, portanto, não deve tem medo do Registro de Dani Olmo e Pau Víctor.

Ele Barcelona Nesta quarta -feira, é disputado no Metropolitan Stadium e contra o Atlético de Madrid, o passe para a final da Copa del Rey, no qual o Real Madrid já está esperando depois de eliminar o Real Sociedad.

Joan LaPorta, presidente da Barcelona Getty Images

Depois de vincular nove vitórias na Laliga e adicionar até 20 jogos sem saber a derrota (é a única equipe das 5 principais ligas da Europa que permanece invicto neste 2025), o Barça vive seu melhor momento da estação e está em posição de fechar o rumo, o queda de uma lâmpada, que se segue a uma lâmpada, apoiada em que os seguintes, apoiados, apoiados com a lâmpada, a lâmpada de perseguição, apoiada em uma posição.

The president of Barça, upon his arrival at lunch between the directives of his club and the Atlético de Madrid in the capital of Spain, did not clarify too much the situation in which the Barca entity is, did not refer to the issue of the VIP boxes or incident too much in the two players that Javier Thebas insists that they cannot remain registered, and simply warned that he will do “what is necessary to defend the interests of Barcelona.”

Em um breve discurso, cercado por microfones, LaPorta disse que Barcelona simplesmente agia com base na legalidade. “Há três meses, eu já disse que o registro de Dani Olmo e Pau Víctor havia sido realizado corretamente, seguindo todos os requisitos exigidos pela Federação e pela Laliga. E isso continua em vigor”, proclamou o líder, e não explicando a situação atual para a qual a empresa de auditoria do Club discorda a contas a contar todos os 100 milhões de euros, nos quais a empresa de auditoria da The Club Disagress.

De fato, o presidente aproveitou a oportunidade para lançar um dardo direto para aqueles que consideram os inimigos do Barça revelando seu sentimento “de que tudo é tenta desestabilizar nossa equipe”.

“Como eles não podem nos vencer no campo, tentam vencer nos escritórios”, disse Solemn Laporta, alertando que “como presidente da Barça, eu não vou permitir e continuarei a defender os interesses de nosso clube, nossos fãs e nossos atletas”.