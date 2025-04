Larsa Pippen Moves é de Marcus Jordan que se resume ao ex-jogador de basquete Jeff Coy

Larsa Pippen Tem um novo baller em sua vida — TMZ Sports aprendeu Scottie Pippen dando Marcus Jordan ex está namorando o ex-jogador de basquete profissional de 31 anos Jeff Coby Para.

Disseram -nos que o casal tenha sido irmã exclusiva de 2025 … e, embora eles tenham se tornado públicos com o relacionamento deles, seus círculos internos estão bem cientes do romance emergente.

De fato, os dois estão contornando a cidade juntos … depois de se reunir inicialmente no Bash de 10 anos David Alexander O DBC Fitness Gym no ZZS Club Miami em janeiro.

Disseram -nos que foi Alexander quem jogou com o casamenteiro … e eles estão se saindo sempre.

Coby jogou bola no ensino médio na Flórida e Connecticut antes de levar os talentos de HEIS para a Columbia. Ele entrou no draft da NBA de 2017 … e enquanto tomava uma xícara de café na liga G, passou a maior parte de seus dias de pós-colegas se preparando para clubes no exterior.