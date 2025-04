Leandro Higo da PFL chama Patricio Pitbull de ‘melhor do mundo’, adicionará o cinto do UFC ao seu legado

Patricio Pitbull reinou como rei do peso penas por muitos anos – e até ganhou o ouro leve ao derrotar Michael Chandler. Além disso, ele voou para o Japão para vencer o campeão de Rizin Kleber Koike.

Agora é hora de ele competir no octógono, e seu companheiro de equipe do Pitbull Brothers Lendro Higo está confiante de que ele brilhará no UFC.

Higo e Pitbull competem nesta semana na Flórida, com Higo fazendo sua estréia na PFL no evento principal do PFL 2 em Orlando, enfrentando o substituto de última hora Marcirley Alves em 11 de abril. Pitbull entra no octógono pela primeira vez na noite seguinte, lutando com Yair Rodriguez no UFC 314.

“Acredito que ele se tornará campeão no UFC”, disse Higo ao MMA Fighting. “Todo lutador que passou do Bellator para o UFC se saiu bem. O único ex -campeão que não se saiu bem no UFC foi Will Brooks. Se você olhar para todos os outros caras do Bellator, fizemos Michael Chandler indo bem, Eddie Alvarez se tornando campeão e muitos outros. Patricio tem tudo o que se tornar para se tornar campeão, e ele está começando com uma boa luta.”

O cinto de penas do UFC estará em disputa no evento principal do UFC 314 em Miami, com o ex -titular Alexander Volkanovski assumindo a crescente sensação de Diego Lopes.

Para o Higo, um bom desempenho pode colocar Pitbull como o próximo homem na fila na classe de 145 libras.

“Dependendo da performance, ele também pode se tornar o próximo desafiante, ele tudo para se tornar campeão”, disse Higo. “Ele treina com campeões e é o melhor do mundo”.

Higo e Pitbull tiveram que dividir a equipe pela metade, pois estão tendo os últimos dias de preparação a 230 quilômetros de distância na Flórida, mas Higo planeja dirigir para Miami no dia seguinte à sua luta para ver a primeira caminhada de Pitbull até o octógono.

“Vou pegar o caminho para Miami assim que minha luta terminar”, disse Higo. “Eu quero assistir a estréia de Pitbull. Acredito que ele o nocauteia.”

Na sexta-feira, contra sua segunda substituição de não-atendimento, Higo espera garantir a primeira vitória em seu caminho para um prêmio de US $ 500.000 no final do torneio PFL Bantamweight. Josh Rettinghouse inicialmente interveio quando Magomed Magomedov se retirou da programação e foi substituído por Alves depois de não ser liberado na manhã dos pesagens.

“Meus oponentes estão sempre mudando, mas se você quer ser um campeão, precisa passar por adversidades”, disse Higo. “Infelizmente, agora tenho que lutar contra um brasileiro depois que nossos dois oponentes não conseguiram ganhar peso e ele era uma alternativa.

“Eu o conheço, lutamos no mesmo cartão antes, mas nós dois somos adultos e temos um trabalho a fazer. Este é o meu primeiro passo no torneio e Deus desejando que seja minha primeira vitória. E depois a segunda vitória, a terceira, e vencendo esse meio milhão”.