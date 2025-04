Leganés vs Barcelona: Balde está ferido em Butoarque e causa alarme

Bucket, um dos jogadores mais regulares da espetacular temporada de Barcelona, ​​foi ferida no primeiro tempo contra o Leganés

Barcelona – Alejandro Balde Saiu ferido Na primeira metade da festa entre Leganés y Barcelonaque acendeu os alarmes no clube do Barça.

Até domingo o escopo do Lesão por baldemas seu semblante ao deixar o gramado do estádio Buttima não convidou exatamente o otimismo.

Alejandro Balde en Ação contra Leganés Getty Images

“Eu quebrei”, Balde parecia aos médicos que o acompanharam enquanto se aposentavam, já substituído por Gerard Martín.

O alarme dentro da equipe do Barça foi e é evidente esperando para conhecer o escopo dessa lesão, que se acredita ser musculosa e que não se torna uma pausa que permite jogar novamente dentro de uma semana no melhor caso.

Embora, em caso de confirmar uma pausa, por menor que seja, isso o afastaria da atividade por cerca de três semanas, pelo menos, o que apareceria na final da Copa del Rey contra o Real Madrid.

“Vamos precisar de todos”, ele verbalizou no filme anterior de Hansi, implicando que o fardo de partidas que será forçado a dose para seus jogadores, mas pouco poderia ser esperado que o treinador alemão que sofreria um golpe tão duro com a primeira mudança, atendendo ao artigo essencial que o balde tem em seu modelo.

O jovem jogador de futebol do Barça ficou ferido no trecho final do primeiro tempo, depois de uma corrida com Alti e no qual o jogador de Leganés caiu na área enquanto também o fazia com o balde, primeiro alegando as instalações uma possível penalidade, mas fluindo a jogada no alarme óbvio por não ser capaz de elevar o Barça.

Na ausência do retorno da expedição a Barcelona na segunda -feira, suspeita -se que Balde não tocasse na terça -feira contra o Borussia Dortmund, ocupando seu lugar Gerard Martín e atendendo imediatamente após a equipe do Flick deve enfrentar Celta Vigo e Maiorca na liga, logo antes da final da Copa del Rey, contra o Real Real, no dia 26 de abril.