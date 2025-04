Leganés vs Barcelona: Discreet Barça Triunfo que vale o ouro

Um Autogol de Jorge Saenz no início do segundo tempo deu a Barcelona uma vitória de ouro na partida mais discreta do líder contra um bravo leganés

Barcelona – o Barcelona menos brilhante das últimas semanas conquistadas no estádio de buton Victoria de Oroganhando por 0-1 para Leganés Após a noite menos agradável dos últimos tempos.

Real Madrid, pressionado para a visita de domingo a Espanyol, é de sete pontos e Líder da Laliga Ele tem sete dias à frente. A lógica indica que o título deve cair mais cedo ou mais tarde nas mãos do Barcelonaa menos que o campeão ainda venha tudo e assalte a besta Montjuïc.

Lewandowski celebra o Leganés Autogol Efe

Parece difícil imaginar, mas também era improvável que o Barça, que três dias antes tivesse atingido a magnificência do Borussia Dortmund, sofreria um jogo tão desconfortável em Leganés, mas aconteceu.

O time do filme teve que rolar e sofreu para vencer. E venceu da excelência. E depois de um jogo discreto que em sua primeira parte foi, até ruim às vezes.

Wojciech Szczesny salvou para o Barça, como Marko Dmitrovic fez a Leganés em uma primeira vez desconfortável para o líder, que nunca soube impor seu ritmo diante de um solvente rival em defesa, bem colocado e que saiu com velocidade, sabendo como evitar, em apenas duas oportunidades.

A ordem dos Leganés causou nervos e desordem em um Barça que não sabia como deixar a bola limpar por trás … e isso sofreu, muito, ao adiar as linhas, nunca bem coordenado já frequentemente confuso, em vista da coragem de um rival que interpreta a salvação a tutá -lo com suas armas, alcançando o intervalo sem objetivos. Com sorte, mesmo para o Barça, para uma última chegada local que congelou o sangue ao líder.

Por mais que a lesão que Alejandro Balde sofreu, que teve que ser substituída por Gerard Martín, causando um alarme óbvio à equipe do Barça pelo que vem no calendário.

Fortuna e seriedade

Flick entendeu o distúrbio de sua equipe e, no vestiário, ele resolveu Ronaldo Araújo para fora do campo e colocando Frenkie de Jong. O treinador do Barça queria mudar o argumento do jogo e a sorte saiu para encontrá -lo, dando a ele um gol antes de chegar a três minutos.

Ele ainda estava tentando levar os Leganés a esse novo cenário quando um centro de Raphinha e uma erupção cutânea e diagonal da esquerda para Robert Lewandowski Jorge Saenz o cortou fatalmente, marcando-se em sua própria porta o 0-1 que mudou, então absolutamente, o curso esperado do acidente.

De qualquer forma, surpreendeu o pequeno ritmo que o Barça impôs ao seu futebol e as ocasiões que ele deu a um Leganés que, ferido, mas orgulhoso, nunca se rendeu. Um gol foi anulado para Raba do lado de fora do jogo (é claro) e tocou o empate Diego García, com um primeiro leilão que, evitando o deslocamento fora do lugar, deixado de fora por muito pouco.

Ele queria alcançar o empate pelo Leganés e jogou ex officio, seriedade e calma Barça para conquistar a vitória transcendental, economizada com o tempo adicionado por Iñigo Martínez ao cortar um colégio mortal de Munir.

Sofrer e ganhar pelo líder. Para os Leganés, continue sofrendo para alcançar uma salvação que parece mais difícil.