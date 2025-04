Leganés vs Barcelona: Flick Quarto Melhor Culé de Streak Indefetado

O triunfo em Leganés aumentou para 24 as partes seguiram sem perder, com 20 vitórias, a quarta melhor sequência da história de Barcelona

Barcelona – Hansi Flick Mantenha Al Barcelona no caminho para os números de lenda, porque depois de seu Triunfo contra Leganés A equipe do Barça estendeu seu aluguel na frente de Laliga e chegou ao 24 jogos consecutivos sem perdercombinando o Quarta melhor série da história do clube.

Quase três meses depois de um empate no getafe causa uma depressão indiscutível, no pior momento desta equipe que já estava em total decolagem, nada parece inatingível para um Barcelona isso diante dele Leganés Ele cumpriu um ditado histórico: o destino do campeão ou vencendo sem jogar bem.

Lewandowski comemora o Autogol que deu o triunfo a Barcelona contra o Leganés Thomas Coex/Getty Images

Tudo em um, sete datas para concluir o campeonato do Flick Team tem o direito de começar a sentir -se campeão, pressionando um Real Madrid que no domingo começará sua reunião contra o Alavés Sete pontos atrás.

E entre isso para pensar na final da Copa del Rey e Dream of Europe. Tudo em um, depois de 24 jogos sem saber a derrota.

Há 20 vitórias e quatro empates de Barça no que é o seu melhor começo do ano habitual, invicto desde 21 de dezembro, ele perdeu em Montjuïc contra o Atlético de Madri e alcançando a marca que totalizou a equipe liderada (4-2) em Copa del Rey contra Zaragoza.

Naquela ocasião, o Barça vinculou 14 vitórias e 3 empates na Laliga, 4 vitórias e um combinado em campeões e duas vitórias na Copa del Rey. Agora, a equipe de Culé acumula 9 vitórias e 2 empates na liga, 4 vitórias e 4 combinados em campeões, números idênticos na Copa del Rey e 2 vitórias na Super Cup espanhola.

Então o Barça acrescentou 69 gols, liderado pelos 19 marcados por Eto’o e os 15 de Ronaldinho, sendo o próximo Larsson com 6 gols em uma lista total de 16 jogadores que marcaram, além de dois em sua própria porta.

A sequência agora apoiou 18 marcadores diferentes (além de três gols em sua própria porta) liderados pelos 17 de Robert Lewandowski e 11 de Raphinha e Ferran Torres, no total de 74 gols nesses 24 jogos.

O Barça mais goleador que é lembrado tem apenas 28 jogos sem perder a temporada 2010-11 sob o comando de Guardiola, o 29 do curso de 2017-18 liderado por Valverde e os 38 da temporada 2015-16 sob as ordens de Luis Enrique, absoluto e ainda distante.