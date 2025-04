Lele Pons escorrega e cai duro durante a revelação de gênero, é um vídeo

A estrela da mídia social e seu marido cantor e compositor, Guayna Pendência, Tive sua festa de revelação de gênero na sexta-feira … e eles decidiram anunciar o sexo do bebê com um monte de lodo escorregadio.

Basicamente, eles conseguiram um monte de primeiros e amigos para quebrar os dois grupos … um embaixo de um sinal de “garoto” e outro sob uma placa “menina” – com um gatilho de dinamite falso no meio.

Lele e Guayna Anunciou que eram esperando Em um post no Instagram no mês passado-embora o Pons deixe o amigo e o ex-co-co-co-co-co-concurso “Dancing With the Stars” Harry Jowsey Saiba primeiro em um momento de podcast sincero.