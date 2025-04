Lenine é atração confirmada para encerrar a FliPenedo 2025 no aniversário de 389 anos de Penedo

Apresentação gratuita acontece no dia 12 de abril, às 21h, no Largo de São Gonçalo

A Prefeitura de Penedo confirma que o cantor Lenine será a atração nacional da edição 2025 da Festa Literária de Penedo (FliPenedo), encerrando a programação do evento cultural no sábado, 12 de abril, data em que o município celebra 389 anos de elevação à categoria de vila.

O show gratuito será realizado a partir das 21 horas, no Largo de São Gonçalo, local onde também acontecerão diversas atividades durante os quatro dias do evento literário. A apresentação de Lenine é aberta ao público e integra as comemorações oficiais do aniversário de Penedo, dentro da proposta de valorização da cultura e da arte promovida pela gestão municipal.

“Este ano, Penedo comemora 389 anos de elevação à vila e, para celebrar, vamos realizar mais uma edição da FliPenedo. Penedo vai viver a cultura nos dias 9, 10, 11 e 12. E no dia 12, o dia da elevação, vamos ter um grande show com Lenine, em frente à Igreja de São Gonçalo. Você que gosta de cultura, de qualquer lugar de Alagoas, de Sergipe e até de outras regiões, venha para Penedo. Vamos viver esse grande momento de cultura da nossa cidade e do nosso estado”, convida o prefeito Ronaldo Lopes.

A FliPenedo 2025 acontece de 09 a 12 de abril no Centro Histórico de Penedo, com uma programação diversificada que inclui contação de histórias, oficinas, palestras, exposições, lançamentos de livros, apresentações artísticas e shows musicais. A festa literária homenageia este ano o cineasta Cacá Diegues e o jurista e escritor Paulo Lobo, ambos alagoanos.

A programação completa da FliPenedo e o formulário para inscrições gratuitas nas oficinas e demais atividades estão disponíveis no site oficial do evento: https://pene.do/flipenedo

Serviço: Show de encerramento da FliPenedo 2025 com Lenine

Data: 12 de abril de 2025

Horário: 21h

Local: Largo de São Gonçalo – Penedo/AL

Entrada gratuita