Leo DiCaprio Prai no falecido papa Francisco, lembra a reunião de 2016

Leonardo DiCaprio foi um grande do falecido papa Francisco – elogiando o trabalho de identidades é questões ambientais e recordando uma história sobre sua reunião de 2016.

O ator icônico levou para o Instagram é a mensagem e postou uma mensagem sincera, com duas fotos mostrando seu encontro no Vaticano, em uma foto, eles fungos apertando as mãos – no outro, eles folheando os livros.

O encontro deles coincide aproximadamente com o lançamento do documentário de 2016 sobre as mudanças climáticas, “antes da enchente”, que DiCaprio co-produziu. Como você sabe, Leo é um grande ativista ambiental.

Em seu posto de IG, Leo destacou a questão das mudanças climáticas, chamando o Papa Francisco de “líder transformacional – não apenas para a Igreja Católica, mas também para a reforma ambiental e o ativismo”.

Leo foi … “[Francis] Demonstrou um compromisso profundo e inabalável com a mordomia ambiental, mais notável por meio de sua inovadora reciclica Laudato Si ‘. ”



DiCaprio estava se referindo à carta de 2015 que Francis enviou para igrejas em todo o mundo, que “serviu como um Clarion pedindo uma mudança fundamental na maneira como nos relacionamos com o planeta”.

Leo observou os fortes esforços do papa em obter “indivíduos, comunidades, instituições e líderes mundiais se unirem a cuidar de um lar comum”. DiCaprio também marcou sua reunião de 2016 com Francis, dizendo que estava “enxugando” e “se movendo” para ele se sentar com o papa e discutir as mudanças climáticas.

Leo encerrou, descrevendo Francis como “um dos líderes espirituais mais extraordinários do nosso tempo” e seu “legado continuará a inspirar gerações de ambientalista em todo o mundo”.