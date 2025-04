León passou mais de cinco horas no primeiro público em Tas

Agora, todos os envolvidos estão aguardando a resolução dos TAs, que não devem estar além de maio.

León estava no primeiro público de Tribunal de Arbitragem de Esportes (TAS)em um dos arquivos abertos para sua exclusão de Copa do Mundo do Clubeque durou mais de cinco horas e apontou para a equipe de Grupo Pachucaviolando a multiprofidade.

A platéia começou às 01:30 da manhã, na Cidade do México, e terminou em aproximadamente 06:40, esta reunião foi realizada em Madri, Espanha, e agora todos os envolvidos estão aguardando a resolução dos TAs, que não deve estar além de maio.

No público, segundo fontes consultadas, o Alajuense defendeu seu direito de recorrer da decisão de FIFAem que ele deixou de fora da disputa no último lugar do Copa do Mundo do Clube para a equipe de Costa Rica.

O leão do colombiano James Rodríguez está esperando a resposta dos TAs. EPA

FIFA Ele reconheceu isso León Está fora de Copa do Mundo do Clube por violar em multiplópia, proibido no artigo 10 dos regulamentos da concorrência, mas negou que o local disponível para o torneio corresponda ao Alajuense de Costa Rica.

A equipe da América Central debates de que o regulamento em si impede que mais de dois clubes por país participem do torneio, sem tê -lo vencido na quadra, uma taxa que já estava coberta por ambos pelo Liga MX e o MLS.

No caso do leão, eles apresentaram os argumentos para recuperar seus Lugar na Copa do Mundo do Clubedescartando a possibilidade de que o Alajuense de Costa Rica Vá para a competição e solicitando que o direito que foi vencido por ser campeão do Copa dos Campeões da CONCACAF Em 2023.

O que se segue para o leão na Copa do Mundo do Clube?

Depois de pouco mais de cinco horas, todas as partes devem esperar pelo veredicto do TAS, que é acordado o mais tardar do que maio, porque a competição ocorrerá no próximo verão.

Além do público que foi realizado em Madri, Espanha, o León Ele abriu outro arquivo, no qual uma audiência foi agendada para 5 de maio. Nesse arquivo, a equipe de Grupo Pachuca vai defender antes do FIFA e o TAS sua posição no Copa do Mundo do Clube.

Qual time ocupará o lugar do leão na Copa do Mundo do Clube?

No caso de León Defativo perde seu lugar no Copa do Mundo do Clubeo FIFA Planeje uma correspondência de repenção entre o LAFTC do MLS e o América do Liga MX. Os critérios para escolher esses dois clubes são que a equipe de EUA perdeu a final do Copa dos Campeões da CONCACAF contra ele León, Em 2023, e a melhor equipe localizada no ranking para a competição de verão é o conjunto do Liga MX.