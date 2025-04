León recebe resposta da FIFA e vai para o TAS

A FIFA respondeu o pedido feito pelo leão em que ele solicitou as razões pelas quais os Esmeraldas foram expulsos da Copa do Mundo do Clube e não El Pachuca

Ele León recebeu a resposta do FIFA sobre as razões pelas quais ele foi expulso de Copa do Mundo do Clubee agora você pode apelar para Tribunal de Arbitragem de Esportes (TAS), para pedir seu lugar para retornar na competição que será disputada no verão.

De acordo com fontes consultadas, FIFA respondeu a solicitação feita pelo Leónem que ele solicitou as razões pelas quais as esmeraldas foram expulsas da Copa do Mundo do Clube e não a Pachucadepois de decidir que apenas uma das duas equipes pertencentes ao mesmo proprietário poderia participar da Copa do Mundo do Clube. A resposta levou 11 dias.

“Queremos saber por que Leon ficou de fora disso, vamos fazer nossa defesa legal”, disse Jesús Martínez Murguía, presidente do Leon. “Acabamos de enviar um e -mail para a FIFA, pedindo os argumentos e o motivo da decisão”, disse ele em entrevista ao Pypicy Football, em 21 de março.

León procura ir à Copa do Mundo do Clube. IMAGO 7

Na resposta de FIFAenfatiza -se que a conformidade com o artigo 10 dos regulamentos do Copa do Mundo do Clubeem que a multipropiedade é proibida na primeira edição do torneio.

Com a resposta da FIFA, o leão abre a porta para abrir um novo arquivo no TAS, paralelo à alegação do alajuense da Costa Rica, e afirma que o direito de jogar a Copa do Mundo do Clube retornará.

Um dos argumentos do leão é que a equipe ganhou o direito de jogar a Copa do Mundo do Clube pelos esportes e que o regulamento que os exclui posteriormente chegou à sua classificação.

Quanto tempo o TAS levará para resolver o caso León?

O caso de León E sua luta para ir para Copa do Mundo do Clube Ele é resolvido “expresso”, de modo que tanto as esmeraldas quanto/ou a própria FIFA continuam com seu planejamento para o torneio que será inaugurado em 14 de junho de 2025.

“Bem, tomamos uma decisão do Comitê de Apelação da FIFA, que, de acordo com os regulamentos, tomou essa decisão. Agora, o caso certamente prosseguirá para o Tribunal Arbitral do Esporte, que também tomará sua decisão também em tempos muito rápidos”, disse Gianni Infantino, presidente da FIFA, em uma entrevista a Los Angeles em espanhol.

Espera -se que o caso seja resolvido o mais tardar do que maio.

América e Lafc, atencioso

A própria FIFA relatou que uma parte é analisada entre o América e o LAFTC Para definir a equipe que substitui o Leóncaso o TAS entregue um veredicto contra ele.

Ambas as equipes são notificadas da situação, embora não tenham sido formalmente notificadas.