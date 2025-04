Lerone Murphy quer percorrer o mesmo caminho que Diego Lopes para obter uma foto, nomeia o próximo oponente

Lerone Murphy vê um caminho claro para um título e está seguindo a liderança do homem lutando pelo cinto no UFC 314 para chegar lá.

Após uma vitória por decisão unânime sobre Josh Emmett no evento principal do UFC Vegas 105, o invicto British Featherweight identificou Brian Ortega como um oponente ideal quando se trata do que é o próximo para ele. Não há carne pessoal envolvida, mas Murphy aponta para Diego Lopes batendo Ortega antes de levar o ouro contra o Alexander Volkanovski como o mesmo caminho que ele gostaria de viajar.

“Apenas uma luta que venho procurando há um tempo”, disse Murphy na conferência de imprensa do UFC Vegas 105 pós-luta sobre o combate ao Ortega. “Obviamente, você vê Diego Lopes receber uma foto do título depois de espancá -lo, então eu quero seguir uma rota semelhante. Eu lutei com Dan Ige, o mesmo que Lopes também. Apenas me dê um deles.”

Após sua vitória no sábado, Murphy imediatamente pediu qualquer oponente entre os 5 primeiros da divisão de penas, enquanto procura se aproximar muito da disputa pelo título.

Com um recorde de 16-0-1, Murphy tem o currículo de pressionar por esses tipos de brigas, embora até ele admita que sua falta de acabamento o deixa um pouco frustrado. Com sua última vitória sobre Emmett, o lutador de 33 anos de Manchester foi decidido em sete de nove lutas no UFC.

“Esse foi o plano exato do jogo o que você viu lá”, disse Murphy sobre sua vitória. “Pegue -o ao alcance, pegue -o no caminho. Obviamente, eu queria o acabamento. Os acabamentos não estão chegando no minuto.

“Mas um desempenho magistral de qualquer maneira. Estamos perseguindo -os acabando, perseguindo -os vence, acumulando as vitórias e apontando para esse título.”

Por mais que ele quisesse afastar Emmett antes que a buzina final soasse, Murphy sabia que estava tocando com fogo ao ficar no bolso com um nocaute notável artista. É por isso que o movimento constante e a escolha de Emmett de fora compunham a maior parte da estratégia de Murphy, que valeu a pena no final.

“Tirei alguns tiros nas luvas, realmente não levou nada limpo”, disse Murphy. “Obviamente, eu sabia que ele bateu com força. Ele colocou alguns bons lutadores frios. Para mim, era seguro e ficar bem defensivamente.”

Todos os scorecards finais favoreceram Murphy, mas ele ficou um pouco surpreso que dois juízes realmente deram a Emmett duas rodadas na luta de cinco rodadas. Embora o resultado tenha sido o mesmo, Murphy não entende como esses juízes viram o suficiente para dar a Emmett outra rodada.

“Eu pensei que ganhei quatro rodadas muito claramente”, disse Murphy. “Se você venceu uma das rodadas, é porque eu joguei um chute e ele conseguiu a melhor posição, mas acho que ele não conseguiu nada limpo ao longo das rodadas. Acho que ele estava um pouco mais ocupado em uma das rondas e foi isso.”