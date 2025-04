Liga dos Campeões: Como os técnicos da 4ª jogada final?

Entre os treinadores que buscam

O Liga dos Campeões da UEFA Promete duelos de alto calibre nas quartas de final; Os duelos entre Arsenal contra o Real Madrid, Bayern de Munique contra Inter Milão, Barcelona contra o Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain contra Aston Villa Villa Eles apresentarão os esforços máximos de seus respectivos bancos para chegar à nomeação na Arena Allianz, em Munique, em 31 de maio, para competir pelo cobiçado troféu.

O diretor técnico italiano Carlo Ancelotti optou recentemente por usar uma estrutura de 4-4-2 durante os últimos meses, com uma traseira que mudou peças ao longo do curso devido a lesões, um centro do campo condicionado ao cobrir as ausências em defesa e uma ponta dupla formada por Speeds Speed ​​de Vinícius e Kylian Mbappé, que atacam constantemente os espacos de Speed ​​in Speed ​​in Speies.

O novo treinador Vincent Kompany optou por um desenho inicial por 4-2-3-1, que aproveita a profundidade dos lados para dar velocidade e amplitude ao seu jogo para explorar espaços com suas extremidades e médios ofensivos como jogadores de segunda linha. Em defesa, os pressionadores belgas agressivamente, compactos e isso começa a partir do trabalho coordenado dos atacantes para pular para os defensores e forçar perdas.

O italiano Simone Inzaghi desenha uma estrutura inicial por 3-5-2 que busca caminhar da bola pela pista central, por um curto jogo e estrelado por seus médios interiores que alternam como meio-campista para gerar um triângulo com os bolais e têm mais de segunda linha, enquanto as laterais são incorporadas ao último terceiro para ter opções com bola longa, e ter atrações, o que se destaca, o que é o último terço.

O filme Hansi alemão Amalgamated seu estilo vertical com a filosofia de Blaugrana e tem um desenho por 4-2-3-1 como base e posse da bola como a principal diretriz para atacar espaços em fase ofensiva, além de punir o erro, além de uma linha avançada com alta pressão para forçar transições o mais rápido possível.

Niko Kovac, o ‘Lord 3-5-2’, disse um grande fã de tocar pelas pistas externas; Ele gosta de ter a bola controlada em espaços curtos, embora também recorra para contra -atacar táticas para dobrar rivais complicados, e defende através da orientação do jogo em relação às bandas para procurar transições rápidas e jogar direto.

O espanhol Luis Enrique desenha um 4-3-3 inicial com o objetivo principal de contra-atacar a velocidade que ele tem online. O técnico tem uma predileção por aguardar a rival com superioridade na defesa por lados atrasados, para explorar posteriormente a velocidade, conectar -se ao centro do tribunal e manipular opções de conclusão passando linhas atrás das costas dos defensores.

A Unai Emery opta por uma estrutura de 4-4-2 que aposta em força na defesa, através de um sólido bloco intermediário que enfatiza a faixa central, mas que se abre para os exteriores com transições rápidas para procurar a velocidade dos extremos, geralmente se beneficiava dos espaços para seus respectivos flancos devido à sobrecarga de jogadores nas áreas mais próximas ao terceiro terceiro.

Mikel Arteta é um treinador que apresenta variantes em seu treinamento, se necessário. Seu arsenal quase sempre toca 4-3-3, embora ele também vá para 4-2-3-1 e raramente em 3-4-3. O treinador espanhol aprendeu e foi auxiliar com seu compatriota Pep Guardiola quando ele militou no banco de Manchester City e os Gunners lhe deram sua primeira grande oportunidade, da qual ele aproveitou até hoje.