Liga dos Campeões: previsões muito prematuras para as semifinais

Aqui está uma olhada em como acreditamos que as semifinais serão desenvolvidas, que serão tocadas no final de abril e no início de maio.

As quartas de final do Liga dos Campeões da UEFA Eles mantiveram muita intriga, com a vitória do Arsenal Sobre ele Real Madrido corajoso retorno de Aston Villa Isso não foi suficiente para superar o Paris Saint-Germain, a eliminação de Bayern de Munique nas mãos de Inter, de Milão E o passe de Barcelona Apesar da derrota na segunda mão contra o Borussia Dortmund.

Assim, uma vez que o caos desta semana se acalmasse, vamos dar uma olhada muito prematura de como acreditamos que as semifinais ocorrerão, que será disputado nos dias 29 e 30 de abril e 6 e 7 de maio, com as previsões de Mark Ogden, James Olley, Rob Dawson, Alex Kirkland, Julien Laurens e Sam Marsden.

Existem apenas quatro equipes para a disputa da Liga dos Campeões 2024-2025. Getty Images

Arsenal vs. Paris Saint-Germain

Primeira etapa: 29 de abril | Trava de volta: 7 de maio

Ogden: É um jogo muito difícil de prever. Ele PSG É a melhor equipe ofensiva da competição e seu meio -campo, formado por Vitinha, João Neves y Fabián Ruizdominará qualquer rival. A suspensão de Thomas Partey Na primeira mão (para um cartão amarelo contra o Madri), também prejudicará o arsenal naquela área, mas o Aston Villa mostrou as fraquezas defensivas de PSG E poderia ter passado facilmente para a próxima rodada. O Arsenal demonstrou contra o Real Madrid como é bem organizado na defesa, e a vitória por 5-1 no global foi uma declaração de intenções. Mas o PSG É muito bom em ataque e melhorou muito desde que ele perdeu por 2 a 0 nos Emirados em outubro, então o empate levará. O PSG passa de rodada com um 3-2 no global

Olley: A confiança de Arsenal Estará nas nuvens, pois eliminou o atual campeão e já derrotou o PSG Na fase do grupo. Dito isto, o PSG Agora é um rival diferente e a suspensão do meio -campista Festa É uma ótima dor de cabeça para Mikel Arteta, dado que Mikel Merino Seria o substituto lógico, mas atualmente é necessário como um centro improvisado para a frente. Portanto, é tentador concordar com Mark que a força de PSG No centro do campo, pode ser decisivo, por melhor que seja bom Declan Rice Nos dois jogos contra o Madri. Ele PSG Parece mais capaz de tirar vantagem dos ferimentos do Arsenal e, embora eu ache que isso esteja em desacordo, isso pode acontecer à final. Ele PSG Passar, com um 2-1 no global

Dawson: Ele Arsenal É visto com a possibilidade de ganhar alguém depois de eliminar Madri, mas o PSG Ele encontrou seu ritmo desde o início do ano e será muito difícil de parar. Vitinha y Neves Eles são bons o suficiente para vencer a batalha no centro do campo contra o arroz, e depois há a velocidade de Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia na frente quando a bola os alcança. Pode ser uma partida com muitos objetivos, semelhante ao do PSG e do Aston Villa, e o PSG tem mais objetivos em sua equipe. O Arsenal ainda não pode ter um atacante e o declínio de lesões de Gabriel mostra muito em defesa. O PSG passa da rodada com um resultado global de 4-3

Laurens: É uma gravata muito emocionante e muito difícil de prever. O fato de a segunda perna ser jogada em Paris será uma vantagem para o PSG, Mas o Arsenal é provavelmente a equipe mais completa dos dois. Ele PSG Tem energia, intensidade, juventude e o maior poder ofensivo com Dembélé, Kvaratskhelia, Désiré Doué Y Bradley Barcola, bem como um centro do campo capaz de dominar qualquer outro na Europa. O PSG terá aprendido muito com sua derrota no Villa Park e com a falta de controle que mostrou, por isso será uma equipe melhor. O Arsenal também será uma equipe melhor após a lição que ele deu ao Real Madrid, mas não contando com Gabriel Nem e na primeira perna é um inconveniente. O PSG passa, com um 5-3 no global.

Marsden: Ele PSG Ele tem muito ritmo e variedade de ataques, mas o mais importante é que, ao contrário do Real Madrid, tem o apoio de um campo equilibrado e uma ética de trabalho impressionante em toda a equipe. No entanto, como Mark diz, não é infalível na defesa, enquanto o Arsenal demonstrou contra Madri que ele sabe como defender nesse nível. Com Bukayo de Recuperado, os Gunners podem passar por esse empate se obtiverem um bom resultado na primeira perna. O Arsenal passa, com 2-1 no global.

Kirkland: Fiquei muito impressionado com o Arsenal no Bernabéu. Ele enfrentou o Real Madrid, em uma das situações mais tensas que podem ser imaginadas, com muita serenidade e clareza de idéias para uma equipe relativamente jovem e sem experiência nesse nível. Sim, o PSG é uma equipe muito melhor do que Madrid em quase todos os aspectos, mas acho que a defesa do Arsenal pode enfrentar Dembélé, Kvaratskhelia E outros, enquanto De y Gabriel Theminies Eles podem causar problemas nas laterais Achraf Juiz e Nuno Mendes, Eles estão no seu melhor em ataque. No entanto, concordo que o centro do campo será fundamental. O Arsenal precisará de mais performances dignas do melhor jogador do jogo de Rice para se impor. O Arsenal passa da rodada com um 3-1 no global.

Barcelona vs. Inter de Milão

Partida de Ida: 30 de abril | Trava de volta: 6 de maio

Marsden: Em circunstâncias ideais, acho que o Barcelona Vai ganhar esse empate. Mas ele joga a primeira mão em casa três dias após a final do Copa del Rey contra ele Real Madrid E então as costas em San Siro. Se eles se recuperarem da derrota de terça -feira contra o Dortmund, eles mantêm os jogadores frescos para os jogos e o lado esquerdo Alejandro Balde Ele está em forma – existem vários “sim” -, eu aposto deles para chegar à sua primeira final desde 2015. Inter Ele tem sido sólido em defesa, mas o Bayern de Munique Ele mostrou que isso pode ser ferido. Falando em termos mais gerais, não me lembro da última vez que os quatro semifinalistas pareciam tão uniformes. Barcelona passa de Ronda em penalidades, com 3-3 no global.

Ogden: O Barcelona é o maior goleador da Liga dos Campeões nesta temporada, com 37 gols, mas a Inter tem a defesa mais forte, com cinco gols incorporados e oito jogos sem se encaixar em 12 jogos, então esse será o confronto definitivo entre brilho ofensivo e a formidável defesa. Barcelona sofreu 17 gols em 12 jogos, e essa é uma fraqueza que a Inter pode aproveitar através LaUtaro Martínez y Marcus Thure. Barça tem Lamina Yamal y Raphinha para testar a sólida organização inter -organizada, mas o campeão do Serie a Ele tem experiência suficiente e astúcia para repetir sua vitória épica nas semifinais de 2010 e chegar à final. O Inter Milan passa de Ronda, com um resultado global de 2-1

Olley: Estou dizendo que acho que o Barcelona pode vencer este ano e não posso deixar isso agora. Mark disse tudo com os números, então tudo é reduzido para se o ataque cheio de estrelas do Barcelona pode fazer a diferença. Eu acho que ele vai. Entendo que o ponto de vista de Sam sobre a Copa del Rey, que não é ideal, mas talvez o fato de a primeira perna em casa possa ajudar o Barça. Melhor o que viajar após um jogo tão intenso e, se eles conseguirem começar com um bom pé, eles poderiam transformar a segunda etapa em uma reunião na qual a Inter precisava arriscar mais do que o que costuma fazer. Então, Yamal y Raphinha Eles poderiam se divertir no contra -ataque. Barcelona passa de Ronda com um 3-1 no Global.

Dawson: A resistência e a organização contam muito nesta fase da Liga dos Campeões, e a Inter possui ambos em abundância. Barcelona sairá como um favorito graças ao brilhante ataque de Robert Lewandowski, Raphinha y Yamalmas a Inter disciplina do Inter tornará difícil encontrar buracos. Se o Inter conseguir deixar a Espanha com uma vantagem após a primeira perna, ele se apoiará para manter os atacantes do Barcelona na segunda mão na segunda mão e selar seu passe para a final com um empate. Ele estará em desacordo. Ele Inter, de Milão Rodar com um 3-2 no global.

Laurens: Você pode ter mais estilos e táticas opostas do que esses dois? É a equipe mais ofensiva da Europa contra a melhor defesa e a equipe mais organizada. Que choque de culturas, mas, como amante do futebol, quero acreditar que a equipe ofensiva prevalecerá sobre a defensiva. Nós vimos o Barcelona em Dortmund nas quartas de final; Também vimos como o Bayern colocou as cordas para inter. Ambos são frágeis, mas a chave para esse partido está no ataque contra a defesa. Barcelona passa, com um 3-2 no global.

Kirkland: Muito bom, Juls, mais duas equipes diferentes não poderiam ter sido escolhidas, o que deveria tornar essa gravata muito divertida. O Barcelona tem sido muito bom nesta temporada, marcando gols quase à vontade, mas a Inter será o teste final. A derrota de terça-feira por 3-1 em Dortmund também foi uma chamada de atenção muito útil. Sam está certo, o momento após a final da Copa del Rey não é o melhor, mas imagina que o Barça joga Madri novamente naquele jogo e depois chega à partida contra a Inter cheia de confiança. Claro, Yamal y Raphinha Eles serão importantes, mas o jogador que trabalha em Barça es Pedri, E se estiver em forma, como toda a estação foi, o Barça Você pode dominar o centro do campo e criar ocasiões suficientes para os três atacantes terminarem. Ele Barcelona Passes redondos, com um resultado global de 3-2.