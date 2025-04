Liga dos Campeões: semifinais em vista com o Barça como um favorito

As semifinais da Liga dos Campeões são baleadas para Barcelona, ​​Arsenal, Paris Saint Germain e Inter, os grandes favoritos para fechar seus passes

As semifinais do Liga dos Campeões Eles são baleados para o Barcelonaele Arsenalele Pedra de Saint Germain e o Inter Isso, na ausência do que acontece nos jogos de volta desta semana, os confrontos com marcadores óbvios e claros irregulares.

Nada é determinado, mas a vitória feita pela equipe do Barça contra o Borussia Dortmund (4-0) deixa uma situação diferente da presença do representante espanhol no prelúdio da final da arena Allianz em Munique em 31 de maio. O campeão também está com um pé fora do torneio. Protegido pela magia do estádio Santiago Bernabéu. É o único sopro de Real Madridsuperado em Londres pelo Arsenal (3-0).

Menos distâncias entre as equipes mostraram os outros dois qualificadores. Ele Pedra de Saint Germain Ele viaja para Birmingham com um aluguel de 3-1 obtido no Paris Park de Paris. E o Bayern, derrotado em seu campo, vai para Milão com a necessidade de vencer no Giusseppe Meazza em Inter (1-2).

O Barcelona tem um pé nas semifinais, mas terá que fechar o processo com o Borussia Dortmund. AP

Ele Real Madrid É nocauteado. O irregular que o acompanhou durante todo o curso o condenou nos Emirados antes que um adversário preciso na bola parasse e mais trabalhou. Mesmo assim, a equipe branca se apega ao feitiço que apareceu em tantas ocasiões na competição européia e que o tirou de problemas, nos últimos minutos, e sobreviveu.

Sem Eduardo Camavinga, expulso em Londres, mas com a incorporação de Aurelien Tchuameni, que não estava na primeira perna e a descarga de Dani Ceballos, assume o desafio, o mais difícil, o Real Madrid que foi conjurado assim que ele deixou o recinto do artilheiro. “Vamos precisar de algo incrivelmente especial, algo louco. Mas se houver um lugar onde coisas incríveis podem acontecer é a nossa casa”, ele alertou Jude Bellingham.

O fundo está no ar. Das seis ocasiões em que ele teve que completar três gols de desvantagem, metade ele conseguiu e muitos outros ficaram na estrada. Condado de DerbyAssim, Anderlecht y Borussia Monchengladbach Eles estão incentivando precedentes para a equipe branca que ficou no meio do caminho em confrontos contra o Benfica, o Bayern de Munique e o Borussia Dortmund.

Ele Real Madrid Ele foi vitorioso nas sete quartas de final da Liga dos Campeões contra os rivais ingleses. O Arsenal vai para Bernabeu na quarta -feira.

Barcelona é o mais próximo das semifinais. O conjunto de Hansi que não perdeu tão longe de 2025 e que vai para a popa para uma nova temporada histórica com os três títulos principais ao alcance é mais uma vez um aspirante claro. Por jogo e resultados, é o favorito máximo para conquistar a Europa.

Especialmente após a exposição de saída, em Barcelona, ​​antes do vice-campeão ao qual ele derrotou por 4-0. O representante alemão nunca venceu os espanhóis na Liga dos Campeões. Nesse caso, além disso, ele teria que acompanhá -la com uma vitória histórica.

A equipe do Barça tem o melhor goleador do torneio, o brasileiro Raphinha É o máximo, com doze gols. Robert LewandowskiAlém disso, adicione 105.

Apesar da prudença de Flick “Soccer Is Crazy”, a equipe espanhola correspondeu à sua maior vitória nas quartas de final de uma competição européia.

O pNovamente Saint Germain Ele teve um resultado esperançoso no Princes Park e reafirmou seu status favorito para a final. Mesmo assim, ele vai para Birmingham, que precisa completar 3-1 que se encaixa na primeira perna. O gol na adição de Nuno Mendes danificou especialmente a equipe da Uni Emery, Apocalipse da Liga dos Campeões que se apega ao fator de campo para mudar a situação em Villa Park e prolongar a estadia na Aston Villa Champions League.

A equipe de Luis Enrique fez uma exposição ofensiva. Faz mais do que mais na Europa e, apesar de sofrer para obter a classificação da fase da liga, nos qualificadores que foi consolidado por jogo, em um dos candidatos. Além disso, ele já é campeão na Ligue 1 e isso tem esforços.

“Temos qualidade suficiente para causar problemas a qualquer equipe do mundo. Não temos nada a perder. Você precisa tentar”, disse Emery.

O rosto mais equilibrado estará em Milãonele Giusseppe Meelza. Inter, considerado a cobertura da competição, venceu em Munique para o Bayern, mas um gol da pintura alemã é igual ao confronto. Ele só precisa vencer o esquadrão de Vincent Kompany, um clássico de futebol continental acostumado a lidar em situações como o que ele enfrenta.

O melhor artilheiro histórico da Inter na Copa Europeia, o argentino Lautaro Martínez, defende que não vacilam e mantendo o mesmo nível no confronto de retorno. “Nosso desempenho e atitude devem ser os mesmos”, disse ele.

Envolvido na luta pela Bundesliga que tem um tronco, com vantagem sobre o Bayer LeverkusenA equipe de Kompany, que não pode contar com Jamal Musiala, se apega ao sucesso e ao cheiro de Harry Kane para mudar a situação. O resultado em Munique foi a primeira derrota do Bayern em casa na Liga dos Campeões desde abril de 2021, quando foi superada pelo Paris Saint Germain.