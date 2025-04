Lil Durk Arquivos para descartar a acusação de superestia em caso de assassinato por aluguel

Aqui está o negócio … Lil Durk e seu advogado Drew descobriu Arquivou a moção na sexta -feira – pedindo a um juiz que descarte a acusação de substituição em que Durk está carregado Com conspiração e usando instalações interestaduais para ajudar no assassinato.

A equipe de Durk afirma que os promotores apontaram para as letras do rap da música “Wonderful Wayne & Jackie Boy”, é que ele apareceu, Onde ele bate … “me disse que eles receberam uma luz verde (Goo) / Got Location (Goo) (vá, vá, vá, vá) / Olhe as notícias e veja seu filho, você grita, ‘não, não’ (p *** y !!!) como evidência de que ele estava envolvido no crime.