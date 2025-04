Lil Wayne diz que a NFL o fez pular no lúpulo, apenas para dar o SB Show a Kendrick Lamar

Quase 133 milhões de pessoas assistiram Kendrick Lamar Dissert Drake Durante o LIX do Super Bowl deste ano Show de intervalo … mas Lil Wayne Jura que ele não foi um desses !!!

O lendário rapper está reivindicando que a NFL pegou a oportunidade à sua frente, apenas para virar o roteiro e afirmar que eles estavam no controle do prestigiado show … enquanto a batalha é a culpa é Jay-Z E Roc Nation !!!

Wayne também diz que Somone na NFL atingiu diretamente para dizer: “Não estamos no comando”.

“Eu fiquei nontário e estava cantando essa música, e eles pensaram que eu estava se dissipando … eu não quero [Drake] ficar com raiva de mim ”, diz Wayne. Eu não sabia que era Kendrick! ”

Wayne diz que optou por jogar piscina com o rapper de longa data do Young Money Lil Twist E fumar maconha … “Toda vez que parece, não me fez querer entrar e isso estava acontecendo. Eles roubaram esse sentimento.