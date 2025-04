Lista de convidados de celebridades de Carnival Neon do Coachella Weekend revelou

É o Coachella de novo … e, temos uma lista com algumas das maiores estrelas que vão para o Indican para a festa exclusiva do evento – Neon Carnival.

A lista completa é um segredo intimamente guardado … mas, fontes com conhecimento direto diz ao TMZ Teyana Taylor dando Brooklyn Beckham Certamente virará a cabeça – sempre se vestindo para o sucesso em noites como esta.

O melhor e o melhor do hip hop também devem participar do evento … com … Big SeanPendência, Wiz KhalifaPendência, Tink dando Ty Dollar $ ign Todos convidam para a festa anual.