Little Caesars Reality Show ‘Pretzel Crust Island’ celebra a pizza de crosta de pretzel Return

Little Caesars está indo para Hollywood para comemorar o retorno de um item de menu amado … com um novo reality show inspirado em sua icônica pizza de crosta de pretzel.

Comediante Flula Borg – famoso por seu trabalho no ‘Esquadrão Suicida’ e ‘Pitch Perfect’- está hospedando o reality show “Pretzel Crust Island” … que coloca os competidores em uma série de desafios engraçados e ultrajantes inspirados em comentários reais.

Se você não tiver um fungo ainda, “Pretzel Crust Island” — Agora streaming No Little Caesars Official Youtube Channel – é uma mistura de reality shows clássicos como “Love Island” e “Survivor” … a diferença é que o prêmio é uma deliciosa pizza de crosta de crosta prezel !!!

Os caras de torta do Little Caesars prepararam o show, com a ajuda da obsessão dos clientes de seus clientes. Os desafios são inspirados em postagens reais de mídia social sobre as coisas malucas que os fãs dizem que eles recebem pizza de crosta de pretzel – e toda a sua crosta macia de pretzel e molho de molho de queijo cheddar cheddar – de volta ao menu.

Entre os comentários que fazem o corte – “eu arquivaria a falência para a crosta de pretzel” e “boicote até que você traga de volta a crosta de pretzel” … e confie em nós, você vai querer isso com o quão pouco Caesars transforma essas postagens em reality show!