Lizzo joga sombra no Donald Trump durante o desempenho ‘SNL’

Lizzo Parece estar se sentindo “bem como o inferno” sobre sua performance ‘snl’ no sábado à noite … whick incluiu um soco no presidente Donald Trump Os planos de tarifas polarizadores.

O cantor – que defendeu Kamala Harris ‘Corra para a Casa Branca – realizou uma mistura de “Love in Real Life” e “Still Bad” na série Sketch Comedy, enquanto orgulhosamente ostentava um top black top vermelho, vamos ler leitura lendo leitura lendo leitura lendo leitura de leitura. “

Não há dúvida de que a camisa de Lizzo faz referência às tarifas de Trump, que incluem uma taxa recém -anunciada de 145%, é as importações chinesas que fecham – e aterrorizadas – muitos americanos.

A China é uma das principais parceiras comerciais dos EUA, e a tarifa tem muitas pessoas preocupadas com os preços futuros de uma variedade de mercadorias, além de que alta taxa significa para a economia global.

Reproduza o conteúdo do vídeo

No entanto, nem todo mundo está preocupado com as tarifas. Estrela de “Shark Tank” Kevin O’Leary mal Defendido para uma taxa tarifária de 400% Enquanto aparecer, o TMZ Live esta semana.