Lotofácil: resultado do concurso 3361

Sorteio ocorreu neste sábado (5). Três apostas acertaram os 15 números. Estimativa do prêmio do próximo concurso, que será realizado na segunda-feira (7), é de R$ 1,8 milhão. Volantes da Lotofácil

Marcelo Brandt/G1

Veja abaixo os números do sorteio do concurso 3361 da Lotofácil realizado neste sábado (5):

1 – 2 – 5 – 8 – 9 – 10 – 11 – 13 – 16 – 17 – 18 – 20 – 22 – 23 – 24

Veja quantas apostas foram premiadas no concurso 3361:

15 acertos: 3 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 578.328,10;

14 acertos: 306 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 1.698,35;

13 acertos: 9.931 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 30;

12 acertos: 123.635 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 12;

11 acertos: 669.165 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 6.

Isso significa que a Lotofácil não acumulou após o concurso 3361.

O próximo sorteio acontece na segunda-feira (7).

Como jogar na Lotofácil

Na Lotofácil, é preciso marcar entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no volante. Também é possível optar pela Surpresinha: nessa modalidade, os números são escolhidos pela Caixa Econômica Federal, que administra a loteria.

São premiadas as apostas que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O valor da aposta e a chance de acerto variam de acordo com a quantidade de números escolhidos:

Chances de acerto e valor da aposta

A divisão do prêmio é a seguinte:

R$ 6 para as apostas com 11 números;

R$ 12 para as apostas com 12 números;

R$ 30 para as apostas com 13 números.

O restante é dividido da seguinte forma:

13% entre os acertadores de 14 números;

62% entre os acertadores de 15 números;

10% acumulados para os acertadores dos 15 números nos concursos de final 0;

15% ficam acumulados para os acertadores dos 15 números nos concursos especiais, realizados em setembro de cada ano.

Nos concursos de final 0, o restante é dividido da seguinte forma:

72% entre os acertadores de 15 números;

13% entre os acertadores de 14 números;

15% ficam acumulados para os acertadores dos 15 números nos concursos especiais, realizados em setembro de cada ano.

O que é a Teimosinha da Lotofácil

Na Teimosinha da Lotofácil, o apostador concorre com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Sorteio da Lotofácil

A Lotofácil tem seis sorteios semanais, que ocorrem de segunda-feira a sábado, às 20h.

