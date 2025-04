‘Love Is Blind’ Mark Anthony Cuevas nega a trapaça, não era cega esposa esposa com post de separação

Mark Cuevas Está desligando as trituras dos alogações contra ele por sua esposa afastada, Aubrey Rainey Depois de revelar publicamente seu relacionamento ter terminado – uma declaração que ela diz veio como notícia para ela.

O ex -concorrente ‘Love Is Blind’ diz ao TMZ que ele ficou quieto agora porque proteger seus filhos e manter a verdade sempre foi sua prioridade – mas ele quer fazer alguém querer deixar uma coisa clara: não havia número

Mark nos diz que simplesmente deixou um relacionamento que não foi algignado com a paz e a parceria em que ele deseja criar seus filhos – e seu foco no RN está sendo um pai consistente e integral.

Oi nos diz que ainda não pediu o divórcio, mas isso não significa que ele não era real ou respeitoso com ela – e nunca a integrou.

Quando perguntado por que Aubrey comentou que o rompimento deles foi “Notícias para ela”, Mark recebeu que ele não pode falar por ela, mas ele reconhece que as emoções são altas e elas estão passando por muita coisa. Ele fica ao lado que comunicou tudo diretamente antes que qualquer coisa fosse tornada pública.

“Entendo como as emoções podem moldar como se lembraram, mas minha intenção nunca foi machucar ou cego a ninguém. Não estou aqui para discutir prazos ou opiniões. Estou focado é paz, paternidade e proteção do que importa agora”.

Aubrey voltou ao anúncio de Breakup de Mark, alegando nos comentários de seu post no Facebook correspondente: “Isso nunca foi uma conversa ou discussão. Ele ficou caudado com as mulheres e teve que cobrir suas faixas para manter seu ‘público. Não fazia parte desta declaração e de suas notícias para mim, quanto a todos os outros”.