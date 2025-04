‘Love on the Spectrum’ Tanner Smith nega rumores de namoro, enquanto Living Rock Star Life

Fan “Love on the Spectrum” Tanner Smith Está deixando claro que ele e seu programa de TV Boo Callie Truelove Ainda estão saindo – mas como amigos !!!

Confira o clipe – a estrela sorridente, também conhecida como “Tank”, diz à TMZ que ele definitivamente está com os amigos com Callie, apesar dos fãs especularem a área de Sparks ainda voando após o aconchegante jantar no The Shepherd Hotel Hotel da Carolina do Norte – Whick.