Luciano Lucena se pronuncia sobre acidente de trânsito e desmente boatos

O secretário municipal de Educação de Penedo, Luciano Lucena, se pronunciou oficialmente neste domingo (13) sobre o acidente de trânsito ocorrido na noite do último sábado (12), em uma área do Loteamento Jardim América. Em nota pública, ele desmentiu com firmeza as informações falsas que circulam em redes sociais e grupos de mensagens.

Boatos afirmavam que o secretário teria deixado o local do acidente para evitar um possível teste do bafômetro, sugerindo ainda que ele estaria embriagado. Na nota, Luciano Lucena classificou tais alegações como mentirosas e lamentou que um momento tão delicado esteja sendo usado por alguns para espalhar desinformação.

“O acidente realmente ocorreu, mas é totalmente falsa a alegação de que eu estaria embriagado ou que teria deixado o local para evitar qualquer abordagem. Isso é mentira”, afirmou o secretário.

Ele explicou que permaneceu no local durante todo o tempo, prestando socorro ao motociclista envolvido na colisão, aguardando a chegada do SAMU e colaborando com a Polícia Militar, que registrou a ocorrência e acompanhou a situação.

Segundo o relato, o acidente aconteceu em um cruzamento escuro e sem sinalização, e o motociclista trafegava em alta velocidade, enquanto o carro do secretário seguia a cerca de 20 km/h, após deixar uma amiga em casa. O impacto, de acordo com a nota, ocorreu na lateral direita do veículo, no lado do passageiro.

Luciano Lucena também declarou que está prestando toda a assistência possível ao motociclista, utilizando sua experiência e rede de contatos para garantir que ele receba todos os atendimentos de saúde necessários.

“Estou prestando toda a ajuda possível ao motociclista envolvido no acidente, colocando à disposição meu apoio pessoal e meu conhecimento para garantir que ele receba todos os atendimentos de saúde necessários, com dignidade e cuidado”, destacou.

A nota foi publicada em seus perfis oficiais.

Veja fotos que comprovam a permanência de Luciano Lucena no local do sinistro.



Confira nota oficial na íntegra

Nota de esclarecimento

Diante das informações falsas que estão circulando sobre o acidente de trânsito ocorrido ontem, 12 de abril, no Loteamento Jardim América, em Penedo, venho esclarecer, de forma pessoal, o que de fato aconteceu.

O acidente realmente ocorreu, mas é totalmente falsa a alegação de que eu estaria embriagado ou que teria deixado o local para evitar qualquer abordagem. Isso é mentira.

Permaneci no local durante todo o tempo, prestei socorro à vítima, aguardei a chegada do SAMU e acompanhei o atendimento ao rapaz que conduzia a moto. A Polícia também esteve presente e registrou a ocorrência normalmente.

Lamento profundamente que uma situação tão delicada, que exige cuidado e empatia, esteja sendo usada por algumas pessoas para espalhar desinformação.

É importante frisar que eu trafegava a cerca de 20 km/h, pois havia acabado de deixar uma amiga em casa. O motociclista, por sua vez, vinha em alta velocidade e o acidente aconteceu em um cruzamento escuro e sem sinalização. O impacto, como mostram as imagens do veículo, ocorreu no lado direito, do lado do passageiro.

Reafirmo meu compromisso com a verdade e repudio com veemência qualquer tentativa de distorcer os fatos.

Além disso, estou prestando toda a ajuda possível ao motociclista envolvido no acidente, colocando à disposição meu apoio pessoal e meu conhecimento para garantir que ele receba todos os atendimentos de saúde necessários, com dignidade e cuidado.

Luciano Lucena