Luigi Mangione se declara inocente de acusação federal de assassinato na audiência de Nova York

O Killer, CEO da Allega UnitedHealthcare, aparece em um tribunal federal da cidade de Nova York na sexta -feira por sua arranha, onde se declarou inocente de uma acusação de assassinato através do uso de uma arma de fogo, duas acusações de perseguição,

Como você sabe … os promotores federais querem ir atrás de Mangione com a pena de morte, enquanto a equipe de Mangione o tem oposto. Eles fizeram o seu Respectivos registros No início deste mês.

Como relatamos anteriormente … Mangione era Preso em dezembro Pendência, Dias depois que ele supostamente atirou e matou o CEO da UnitedHealthcare Brian Thompson No início da manhã, é uma rua de Nova York.

O assassinato começou uma caçada com vários dias … Whick terminou quando um Emplyee em um McDonald’s da Pensilvânia Chamado de polícia é ele Para.

Luigi está enfrentando acusações de assassinato estadual e federal por supostamente matar Thompson … e ele comprometido não culpado Para o estado de assassinato as acusações em dezembro.

Os supostos shows de Mangione Meses de planejamento Antes do assassinato … com uma entrada lendo que “o seguro é o alvo” porque “verifica todas as caixas”.