Luna diz que o acordo alcançado para permitir a votação por procuração para os membros “incapazes de estar fisicamente presentes”, incluindo novos pais

A deputada do Partido Republicano Anna Paulina Luna disse no domingo que chegou a um acordo com o presidente Mike Johnson em seu impasse por permitir a votação por procuração para novos pais, que paralisaram a casa na semana passada.

Luna escreveu sobre X que ela e Johnson concordaram em formalizar um procedimento centenário chamado “emparelhamento ao vivo/morto”, permitindo que os membros votem por procuração quando “incapazes de estar fisicamente presentes para votar”, incluindo aqueles que são novos pais, enlutados ou experimentando emergências.

“Graças ao POTUS e seu apoio a novas mães poderem votar ao se recuperar do parto infantil, bem como aqueles que trabalharam duro para realizar essas mudanças. Se realmente queremos um congresso pró-família, essas são as mudanças que precisam acontecer”, disse ela.

A CNN entrou em contato com o escritório de Johnson sobre o acordo.

Nos últimos dias, houve uma enxurrada entre o presidente Donald Trump, Johnson e Luna para procurar um caminho a seguir, o que interrompeu toda a ação da casa na semana passada, informou a CNN anteriormente.

Johnson enviou membros para casa na terça -feira, depois de sofrer uma derrota embaraçosa quando um grupo de nove rebeldes do Partido Republicano, liderado por Luna, deu um voto processual, apesar de uma feroz campanha de pressão de Johnson e seus aliados para apoiá -la.

“Houve uma tonelada de desinformação em torno de por que o chão foi fechado de qualquer maneira, fico feliz em ver isso resolvido”, escreveu Luna no X no domingo.

Se os líderes do Partido Republicano não fizessem nada para abordar esse impasse, Luna teria sido capaz de forçar sua conta ao chão nesta semana usando a ferramenta de abordagem de liderança conhecida como petição de alta. Mas a liderança do Partido Republicano, assim como muitos membros da Freedom Caucus, se opunha ferozmente à mudança das regras da Casa para permitir a votação por procuração para novos pais – levando a uma parada.

Johnson e Luna lutaram por meses com o esforço da congressista da Flórida para permitir o proxy para os pais de recém -nascidos – um esforço que começou depois que ela deu à luz no ano passado e não conseguiu votar por semanas. Mas o orador republicano institucionalista rejeitou ferozmente o esforço, forçando Luna a escolher a abordagem mais controversa de trabalhar com os democratas.

Trump disse na quinta -feira que está “a favor” do voto por procuração para novos pais, dividindo publicamente com o presidente Johnson sobre o assunto, embora o presidente tenha concedido que seja a decisão do presidente.

“Vou deixar o orador tomar a decisão, mas gosto da ideia de poder, se você está tendo um bebê, acho que você deve poder ligar e votar. Estou a favor disso. Entendo [Rep.] Anna [Paulina Luna] ontem. Ela e algumas pessoas se sentem fortemente sobre isso, e eu concordaria com elas ”, afirmou o presidente.

Johnson usou pessoalmente a votação por procuração durante a pandemia, quando foi permitido sob a então falante Nancy Pelosi. Mas ele argumentou desde então – inclusive no tribunal – que é incondicional.

Sarah Ferris, da CNN, contribuiu para esta história.