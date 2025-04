Maceió: Ministério Público visita unidades Gigantinhos e detecta irregularidades

Na manhã desta sexta-feira (4), uma comitiva do Ministério Público de Alagoas (MPAL) formada pela Promotoria da Infância e da Juventude, com apoio da coordenação do Núcleo de Defesa da Educação, e acompanhada pelo Conselho Municipal da Educação, visitou duas unidades do projeto Gigantinhos, da Prefeitura Municipal de Maceió, localizadas no bairro de Antares e no Conjunto Graciliano Ramos. Nos locais foram vistas e anotadas algumas irregularidades e o promotor de Justiça da Infância e da Juventude fará novos encaminhamentos aos gestores para que cumpram o exigido pelas leis, bem como o já recomendado pela instituição.

Em relação às duas unidades Gigantinhos, o promotor da Infância e da Juventude, Alberto Tenório, relata as carências verificadas, informando que serão objeto de recomendações para garantir um atendimento 100% adequado às centenas de crianças assistidas.

“Detectamos que há necessidade de ajustes estruturais em ambas, porém, a unidade do Graciliano Ramos é mais preocupante pois visualizamos questões de segurança ”, destaca.

O promotor Alberto Tenório também afirma que, em relação a essa unidade acionará o Corpo de Bombeiros para vistoria e análise sobre a inexistência de uma rota de fuga. Já em relação à unidade do Antares, uma das carências diz respeito à questão dos chuveiros, visto que no local só há dois para atender a todas as crianças.