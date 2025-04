Mãe do ex -jogador de futebol do ensino médio, quer que Big U frite na prisão

Reproduza o conteúdo do vídeo



Líder de gangue de Los Angeles, criado Eugene “Big U” Henley Jr. Se declarou inocente do Enredo de acusações Jogado para ele no mês passado, incluindo um assassinato – mas a mãe da mãe do homem supostamente morta está falando … e ela claçando ele, ele fez o que os federais dizem!

TMZ Hip Hop recentemente cambia a família de Rayshawn Williams … sua mãe, Shadonna Browne sua filha, do lado de fora do frango e waffles de Roscoe.

De acordo com a acusação federal, os promotores descreveram o tamanho de U supostamente matou Williams depois de uma dispensa em Las Vegas antes de arrastar seu corpo para o deserto, onde começou a se deteriorar.

Big U esteve no tribunal na quarta -feira em Los Angeles e negou todas as acusações contra ele. Tem sido uma queda enorme que até atropelou ADAM22Negócios de No Jumper.



Brown nos diz que “a intuição de uma mãe” a levou a acreditar que Big U era responsável; Os promotores e agentes federais afundaram mais pontos entre os dois.

Williams assinou contrato com a gravadora da Big U, Uneuek Music como artista, mas foi recebido para ter que ter se preocupado com uma música diss direcionada para seu chefe e foi morta em retaliação.

O filho de Big U e Williams também jogavam futebol juntos na Creshaw High School.

Brown Sint começou Uma conta do GoFundMe Para ajudar a pagar as taxas de realocação de ameaças crescentes no dia do vizinhança, mas envia uma mensagem direta para Big U que ela está agrupando o filho para o filho para seus cuidados.

Ela diz que suas supicações foram confirmadas quando você não entrou em contato para entrar em contato com o filho filho.



Comentários de Brown Rapper Mirror Rapper SkgS, que também diz que tinha corridas violentas com Big U no passado, que também envolveu Nipsey HusslePara.