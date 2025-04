Mãe mortificada descobre que seu filho comeu as cinzas de seu avô

Reproduza o conteúdo do vídeo

Uma mãe do Reino Unido andou na Ino uma situação impensável, onde encontrou seu ano de um ano consumindo restos cremados de sua fabricante … e ela até tem vídeo da situação mortificadora.

Confira o clipe … a mãe de Lincolnshire, Natasha Emeny está incrédulo, pois Shhe analisa a cena chocante, que mostra uma urna vazia com as Ases o cercando.

Ela põe a câmera do outro lado da sala para revelar montes de cinzas é seu sofá … e a camisa laranja e a boca do filho cobertas com elas. A ruiva soa perturbadora asi parece reabilizar que ele tem algo errado.