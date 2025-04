Maior união federal de funcionários para derramar mais da metade de sua equipe em meio a ataques de Trump

CNN

A Federação Americana de Funcionários do Governo está planejando demitir mais da metade de sua equipe, pois os maiores rolos da União dos Empregados Federais da decisão do presidente Donald Trump de acabar com os direitos de negociação coletiva para muitos trabalhadores federais.

A AFGE, que entrou com uma variedade de ações contra o governo Trump, deve encolher sua própria força de trabalho para cerca de 150 funcionários, abaixo de 355 funcionários, segundo um porta -voz do sindicato. As demissões, que afetarão os organizadores, representantes nacionais, funcionários de apoio e outros, podem ocorrer já em junho.

Mas o sindicato, que representa mais de 800.000 funcionários federais, prometeu continuar lutando.

“A eliminação do presidente das quotas eletivas de membros e as demissões resultantes são um revés, mas não são o fim da AFGE – não por um tiro longo”, afirmou o sindicato em comunicado. “Não seremos dissuadidos, silenciados ou intimidados em submissão.”

O downsizing foi relatado pela primeira vez pela Associated Press.

A AFGE, juntamente com outros sindicatos federais de funcionários, foi prejudicada por uma ordem executiva que Trump assinou em março com o objetivo de retirar os direitos de negociação coletiva de uma parcela considerável de funcionários do governo em mais de uma dúzia de agências. Somente a AFGE representa cerca de 660.000 trabalhadores nos departamentos afetados, de acordo com seu processo contestando a ordem.

O presidente disse que a ação fortaleceria a segurança nacional, mas uma ficha de fato da Casa Branca também disse que a medida visa interromper os sindicatos que “declararam guerra à agenda do presidente Trump”. Ele citou especificamente “a maior união federal”, que é “amplamente arquivando queixas para bloquear políticas de Trump”.

Um juiz federal interrompeu a ordem executiva de Trump no final da tarde de sexta -feira em uma ação movida pela União Nacional de Funcionários do Tesouro, o segundo maior sindicato federal dos trabalhadores. Não ficou claro imediatamente se a decisão do juiz afetará as demissões planejadas da AFGE.

O maior golpe financeiro para os sindicatos decorre de um Escritório de Orientação para Gerenciamento de Pessoal de março, direcionando as agências a parar de deduzir taxas sindicais dos contracheques de salários dos funcionários. As deduções da folha de pagamento são a principal fonte de financiamento para sindicatos. A NTEU já perdeu US $ 2 milhões em receita de quotas e alertou que em breve não poderá se recuperar, de acordo com um processo judicial.

A AFGE está se preparando para esse movimento do governo Trump, levando os membros a se inscrever para o seu sistema de e-vasos, onde eles podem enviar suas dívidas diretamente ao sindicato. No entanto, a maioria dos membros ainda usa deduções de folha de pagamento.

Embora a AFGE tenha visto um aumento nos funcionários se inscrevendo em relação aos membros desde que Trump assumiu o cargo, o desejo do presidente para diminuir rapidamente o tamanho da força de trabalho federal custou aos membros. Mais de 100.000 funcionários do governo perderam seus empregos, com mais reduções planejadas.

O sindicato levou o governo ao tribunal por várias ações de Trump, incluindo a demissão de trabalhadores de estágio e a ordem executiva que terminou a negociação coletiva, e também organizou numerosos protestos em todo o país.