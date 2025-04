Mais de 1.300 km separam Penedense e União-TO: equipe embarca pela primeira vez em voo comercial para disputar partida da Série D

O Sport Club Penedense vive um capítulo inédito em sua centenária trajetória. Pela primeira vez em 116 anos de história, o alvirrubro do Baixo São Francisco decola em um voo comercial para disputar uma partida oficial do Campeonato Brasileiro. O destino é Araguaína, no Tocantins, cidade localizada a mais de 1.300 quilômetros de distância em linha reta de Penedo. Lá, no Estádio Mirandão, o time encara o União-TO neste sábado (27), às 17h, pela segunda rodada do Grupo A4 da Série D.

Logística digna de competição nacional

A viagem começou na manhã desta quinta-feira (25), com saída de ônibus da delegação às 9h rumo ao Aeroporto Internacional dos Guararapes, no Recife. Sob a coordenação do gerente de futebol Toninho, responsável por toda a complexa logística da missão, o grupo embarcou às 19h50 no voo 2701 com destino a Belo Horizonte (Confins). Às 23h25, seguiu viagem no voo 4411 para Marabá (PA), onde aterrissou às 2h da madrugada desta sexta-feira. De lá, o deslocamento continua por terra até Araguaína, para os ajustes finais antes do confronto.

Palavra da presidência

“É um marco para o clube e para a cidade,” destaca o presidente Aerton Reis.

“Participar de uma competição nacional já é motivo de orgulho. Voar para representar Penedo a mais de mil quilômetros de casa reforça nossa ambição de crescer com planejamento, seriedade e profissionalismo.”

Jogador Kauan Minas falou sobre manter o foco no campeonato:

Situação no Grupo A4

Após estrear com empate, o Penedense busca a primeira vitória para entrar de vez na briga pela liderança do grupo. O técnico Jaelson ainda não definiu a escalação do time titular.