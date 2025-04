Manchester United e a importância de vencer a Liga Europa 2024/25

Os Red Devils vivem uma temporada complicada no primeiro -ministro, longe das posições que oferecem lugares para competições européias.

Manchester United Vai manter nesta quinta -feira ao Lyon Um de seus jogos mais importantes da temporada, porque os Red Devils são obrigados a superar a equipe francesa se quiserem manter sua esperança de disputar competições européias na próxima temporada.

O esquadrão de Old Trafford está vivendo uma temporada muito complicada no Premier League com o clube longe da corrida pelo título da Inglaterra, bem como para as posições que entregam ingressos para o Liga dos Campeões y Liga Europa.

Após 32 dias jogados na campanha de 2024/25 do futebol inglês, o United está atualmente localizado na quarta posição da classificação geral com 38 pontos, quase 40 unidades a menos que o Liverpool, Equipe que lidera o campeonato com 76 pontos.

O Manchester United procurará Lyon seu passe para as semifinais da Liga Europa. Getty Images

No Premier League, Os cinco primeiros lugares são classificados na Liga dos Campeões e a sexta localizada disputa a Liga Europa. Até aqui, Liverpool, Arsenal, Nottingham Forest, Newcastle United Y Manchester City Eles são as equipes que jogariam o Campeões próxima temporada. Deve -se notar que os Cityzens têm uma vantagem de quase 20 pontos sobre o Unido.

Por outro Premier League com apenas 18 pontos a serem jogados.

Dessa forma, a Europa League 2024/25 é a competição mais importante pelo Manchester United porque, no caso de vencer, a equipe de Old Trafford se qualificaria automaticamente para a próxima edição da Liga dos Campeões. No entanto, se o United cair em Lyon, os Red Devils se despediriam de qualquer possibilidade de disputar competições européias na campanha seguinte.

O diretor técnico de Manchester United, Ruben Amorimele revelou alguns dias atrás para ganhar o Liga Europa É a prioridade do clube e, se eles conseguirem obter o título, isso significaria uma das conquistas mais importantes da instituição nos últimos anos.

“É realmente importante, em todos os aspectos. Está ganhando um título, especialmente um título europeu. Nesta temporada, nesse contexto, vencer algo assim é enorme para nós, para nossa confiança e depois, para o futuro, para a próxima temporada”, disse Amorim ao site oficial do United.

“Jogue no Liga dos Campeões mude completamente a situação. A atmosfera, a maneira como enfrentaremos o verão, o orçamento para o verão, tudo está conectado a esta competição. Sabemos essa pressão, mas novamente, não é o maior problema no Manchester United. Temos outros recursos para lidar com isso corretamente, mesmo sem a Liga dos Campeões no próximo ano. Mas é claro que tentaremos vencer “, acrescentou.

Na conferência de imprensa antes do compromisso com Lyon, meu amor insistiu que ganhar o Liga Europa Você pode mudar completamente a maneira como o trabalho de pré -temporada e seus objetivos enfrentariam a próxima campanha.

“É mais sobre o orçamento. Isso é importante quando você está planejando na próxima temporada. Liga dos Campeões Você pode mudar tudo. Você pode ver isso nos dois lados. Se você tem o Liga dos CampeõesSerá difícil jogar contra os melhores times na quarta -feira e depois contra as melhores equipes da Premier League “, disse ele.

“Estamos na época em que a equipe precisa de muito trabalho, o que significa muito tempo para treinar. Queremos ganhar o título, isso é a coisa mais importante. Se você não tem o Liga dos Campeõesvocê tem semanas completas para reconstruir a equipe “, acrescentou.

Manchester United Ele empatou dois gols contra o Lyon na primeira mão e os fãs da equipe histórica de inglês esperam que sua equipe elimine o clube francês em Old Trafford e semifinais avançados.