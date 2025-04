Marco Rubio diz à Rússia que o relógio está correndo enquanto os aliados duvidam que Putin quer paz na Ucrânia

Bruxelas

CNN

–



O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, revelou na sexta -feira que havia se encontrado com um enviado para o presidente Vladimir Putin nesta semana e o enviou de volta a Moscou com uma mensagem: o relógio está passando quando precisa haver um avanço nas negociações de paz para acabar com a guerra da Ucrânia.

“Essa hora está chegando”, disse Rubio, “é muito curto”.

Dentro de semanas, Rubio disse no final da reunião de dois dias dos Ministros das Relações Exteriores da OTAN em Bruxelas, os EUA querem ver etapas concretas e “em algum momento ficará claro se você [Russia] Quer paz ou você não quer paz. ”

Não era uma ameaça, insistiu Rubio, mas destacou onde está o pensamento do governo Trump.

Na semana passada, a frustração do presidente Donald Trump com seu colega russo ficou clara. Trump disse que estava recentemente “irritado” em uma ligação recente com o líder russo, que rejeitou a proposta de Trump de um cessar -fogo completo e imediato na Ucrânia.

Os líderes ucranianos e europeus deixaram claro que acreditam que Putin está paralisando, acreditando que o tempo está do seu lado, enquanto Trump e seu enviado Steve Witkoff – que conheceram Putin duas vezes este ano – insistiram que Putin quer um acordo de paz.

“É claro que a Rússia quer paz. Sob as condições certas”, disse um alto funcionário da OTAN à margem das reuniões em Bruxelas que Rubio compareceu. “Sob as condições de Moscou.”

Rubio viajou para a Arábia Saudita duas vezes nos últimos dois meses para discussões com as principais autoridades russas e ucranianas para tentar lançar negociações sobre um cessar-fogo e eventual acordo para encerrar a guerra de três anos.

Agora, porém, o progresso precisa ser feito, disse Rubio. “Não pode haver fala sobre conversas.”

O enviado de Putin, que visitou Washington, Kirill Dmitriev, disse à CNN na quinta-feira que o recentemente concordou em cessar-fogo acima do fim de ataques de infraestrutura de energia na Ucrânia e na Rússia é um sinal de sucesso, chamando-o de “a primeira descalação em três anos”.

Mas mesmo isso não está funcionando, disse o alto funcionário da OTAN. Os termos específicos do cessar-fogo da infraestrutura energética ainda não estão claros, a Rússia ainda está usando drones de curto alcance para atacar e “continua a haver desacordos entre a Ucrânia e a Rússia exatamente o que está na lista de metas de energia proibidas”.

De maneira mais ampla, não há sinais de que os objetivos gerais da Rússia na Ucrânia mudaram, enfatizados por suas ações no campo de batalha e nas negociações lideradas pelos EUA, disse o funcionário da OTAN.

“O Kremlin continuará afirmando que a Rússia está pronta para conversar, mas há uma diferença entre falar e negociar”, disse o funcionário.

“Continuamos duvidando que a equipe de Putin esteja chegando à mesa com boa intenção”, disse o alto funcionário da OTAN.

O recente anúncio da Rússia de que ele realizaria a maior convocação de recrutas em anos, acrescentou o funcionário, não é “um sinal positivo sobre as intenções do Kremlin em relação a um cessar-fogo”.

Na semana passada, depois que a Casa Branca anunciou que o cessar -fogo seria ampliado para incluir uma moratória na luta entre a Rússia e a Ucrânia no Mar Negro, os russos acrescentaram condições, incluindo o levantamento de sanções.

As autoridades russas insistem que um acordo para terminar os combates na Ucrânia deve abordar as “causas principais” da guerra.

“Levamos muito a sério os modelos e soluções propostas pelos americanos, mas não podemos aceitar tudo em sua forma atual”, disse o vice -ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, nesta semana.

“Até onde podemos ver, hoje não há lugar neles para nossa principal demanda, a saber, resolver os problemas relacionados às causas raiz desse conflito. Está completamente ausente e isso deve ser superado.”

Em Bruxelas, os ministros das Relações Exteriores realizaram uma reunião do Conselho da OTAN-Ucrânia para reforçar o apoio dos membros à Ucrânia. Mas nenhum progresso foi feito em termos de cometer os EUA com garantias de segurança de longo prazo para a Ucrânia que o governo Trump até agora se recusou a fazer.

Onde o antecessor de Rubio, Antony Blinken, costumava dar tempo para uma sessão dedicada com autoridades ucranianas para sinalizar apoio total, Rubio se reuniu com o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sybiha, à margem das negociações.

Sybiha disse que contou a Rubio sobre as violações da Rússia sobre o cessar -fogo da energia e acusou a equipe de Putin de arrastar os pés.

Nas discussões da Rússia com os EUA, ambos os lados indicaram o desejo de olhar para um tempo após o término da guerra e os dois países podem se concentrar em iniciativas financeiras.

A visita a Washington nesta semana por Dmitriev – chefe do fundo soberano da Rússia e um defensor vocal de laços econômicos mais estreitos com os EUA – parecia ressaltar o desejo da Rússia de retornar ao cenário internacional após três anos de desligamento pela Europa e pelos EUA sob Joe Biden.

O governo Trump “entende as preocupações da Rússia”, disse Dmitriev à mídia estatal russa após sua reunião com Witkoff. “Um dos principais tópicos é a restauração das relações russas-americanas, o diálogo que foi interrompido e interrompido sob o governo Joe Biden”.

Isso não é uma surpresa, disse o alto funcionário da OTAN.

“Está disposto a continuar essas conversas”, disse o funcionário. “Ao mesmo tempo, está atrasando e paralisando e dizendo que eles não podem aceitar as propostas dos EUA agora no cessar -fogo real”.

“Tudo isso apóia a ideia de que os objetivos da Rússia não mudaram”, continuou o oficial. “O que está tentando fazer é provavelmente parar por tempo, fazer menos concessões na guerra e tentar progredir nas sanções, no lugar da Rússia na comunidade internacional”.

Jennifer Hansler e Lauren Kent, da CNN, contribuíram para esta história.