Marco Rubio revela o primeiro estágio do plano para cortar o Departamento de Estado

O secretário de Estado, Marco Rubio, lançou a primeira etapa de um grande plano para reorganizar o Departamento de Estado dos EUA na terça -feira com mudanças que eliminarão 132 escritórios domésticos, cortarão cerca de 700 posições em Washington, DC e escritórios próximos focados em crimes de guerra e conflitos globais, de acordo com um oficial sênior do Departamento de Estado e documentos obtidos pela CNN.

O Departamento de Estado argumentou que as mudanças são necessárias para manter a eficácia e a relevância do departamento, com um alto funcionário do Departamento de Estado chamando o atual mapa da organização do departamento de “inchado” e argumentando que teve um “efeito deletério na política externa”.

O alto funcionário do Departamento de Estado disse que as mudanças não resultariam em demissões imediatas, mas sinalizaram que as autoridades poderiam perder seus empregos. Como parte da reorganização, 700 posições na sede de Washington devem ser eliminadas, disse o funcionário.

“Hoje é o dia. Sob a liderança de @potus e, na minha direção, estamos revertendo décadas de inchaço e burocracia no Departamento de Estado. Essas mudanças abrangentes capacitarão nossos talentosos diplomatas a colocar os Estados Unidos e americanos em primeiro lugar”, postou Rubio no X.

O objetivo é que o departamento seja reorganizado de uma maneira que seja “estruturalmente na fila” com o que o governo deseja realizar, disse o funcionário. As mudanças trariam o número total de escritórios no departamento de 734 para 602.

A proposta de reorganização tão esperada se concentra nos escritórios domésticos para começar, não em embaixadas e consulados no exterior. Os rumores sobre as mudanças propostas tiveram medo e ansiedade entre a força de trabalho do Departamento de Estado.

A reorganização proposta não entra em detalhes granulares. Em vez disso, ele encarrega os subsecretários de desenvolver planos de liderança para implementar as mudanças até 1º de julho, de acordo com um memorando que o vice -secretário de Estado Christoper Landau enviou à força de trabalho na terça -feira.

A proposta foi desenvolvida desde os primeiros dias do governo Trump e não marca as únicas mudanças que o departamento deve fazer particularmente quando se trata de postos no exterior.

Esta história está quebrando e será atualizada.