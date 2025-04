Marco Tulio do UFC 314: ‘Eu aprendo muito com o treinamento com Ian Machado Garry

Marco Tulio se sente pronto para o seu confronto de peso médio com Tresean Gore no UFC 314 de sábado em Miami, em parte devido ao treinamento com um dos melhores pesos médios da lista, Ian Machado Garry, da Irlanda.

“Para Ian vir aqui e fazer parte de nosso treinamento e fazer seus campos de treinamento conosco, isso mostra nossa qualidade”, disse Tulio ao MMA Fighting. “Ele é um dos melhores do mundo, então vindo aqui e elogiando -nos para mostrar o quão forte é o nosso time, mesmo que os atletas mais pesados [at Chute Boxe Diego Lima] Não receba tanta atenção quanto os pesos mais leves. ”

Garry estava em um rolo no UFC antes de perder uma partida de perto com Shavkat Rakhmonov em dezembro e mais uma vez concordou em intervir relativamente a curto prazo para combater Carlos Prates no evento principal do UFC Kansas City em 26 de abril. O confronto de 170 libras também é um confronto regional de equipes, Chute Boxe Vs. Fighting Ner.

“Ian Garry abraçou o Brasil antes do Brasil o abraçar”, disse Tulio. “Sua esposa é brasileira, seus treinadores estão no topo da classe. Sua energia é surreal. Toda vez que ele vem aqui, é uma vibração incrível em treinamento. Aprendo muito com ele. Ele é um dos caras mais difíceis com quem já treinei. Brasil x Brasil sempre é péssimo, mas faz parte do jogo”.

Tulio entra na gaiola duas semanas antes de Garry enfrentar Prates, e ele está confiante de que melhorará para 2-0 na promoção. Tulio teve que vencer dois homens em Dana WhiteSérie de candidatos Para ganhar um acordo do UFC, superar o Yousri Belgaroui e Matthieu Duclos e atravessou Ihor Potieria em sua estréia no UFC em janeiro.

“Eu sabia [Potieria’s] Qualidades, mas fez a lição de casa para poder detê -lo, e funcionou “, disse Tulio.” E agora fizemos a lição de casa para o próximo oponente. Meu estilo é um pouco diferente, e eu acho [Gore] será incomodado com isso. Eu assisti a luta dele contra [Antonio] Trocoli e tem uma boa estratégia para ele. Eu nunca subestime meus oponentes, mas sempre acredito no meu jogo. Tenho certeza de que fizemos a lição de casa e será a vitória no dia 12.

O peso médio de 30 anos venceu seus últimos nove, seis por nocaute, e sente que ser adicionado a um cartão pay-per-view mostra que a promoção o vê como uma estrela em formação.

Com isso em mente, Tulio espera impressionar o Brass e os fãs do UFC em Miami.

“Gosto de pensar em ganhar, sempre”, disse Tulio. “Se o nocaute chegar, ficarei muito feliz. Se o bônus chegar, ainda mais. Vai ser uma noite maravilhosa. Estou preparando alguns truques para perseguir esse bônus. Sou um lutador bem-arredondado. Muitas pessoas pensam que não tenho uma luta, que não tenho um jiu-jits, que eu não sei nada disso.