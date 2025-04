Margot Robbie absorve o sol em biquíni, usa o colar de ‘mamãe’ nas férias

Margot Robbie está desfrutando de um R&R muito necessário depois de se tornar uma nova mãe … iluminando a praia em um biquíni cinza apertado apenas alguns meses após o parto.

A atriz estava na Austrália natal, desfrutando de um fim de semana de Páscoa é a Costa do Ouro … e, o clima na área cria belas – o que fez com que o Sr. se afastasse até um biquíni para um mergulho no oceano.

Confira as fotos … Margot está vestindo uma peça de duas peças com um pouco mais de cobertura do que alguns conjuntos sunáveis ​​que temos que as celebridades de fungos usam, conversando com um amigo enquanto desfrutamos do sol da tarde.

Embora não seja um vislumbre de seu filho nas fotos, Margot está claramente abraçando seu novo papel como “mamãe” … porque a palavra está escrita no colar de ouro enrolado em seu pescoço.

Ela também compartilhou um momento doce com seu marido produtor Tom Ackerley … com o homem dela envolvendo as mãos em volta da cintura dela em um doce abraço enquanto deitado é uma cadeira de lounge.



Os dois novos pais Acolheu seu primeiro filho juntos No outono … alguns meses depois de Robbie novamente Ela teve uma barriga de bebê enquanto saía de férias.

Embora ela ainda não tenha conversado publicamente sobre ser mãe, os relatórios receberam que ela está amando a experiência … passando muito tempo em LA com um menino, de acordo com FestaPara.