Mark Ronson hospitalizado após acidente de DJ

Mark Ronson Foi do estande de DJ para uma cama de hospital … e parece que ele deveria fazer com isso.

Mark diz que estava no meio de uma mistura quando tentou virar o monitor do palco em direção à multidão para “dar a eles um pouco de suco”. O problema é que Mark diz que o monitor de palco pesava muito mais do que ele do que pensava e acabou estalando dois tendões no bíceps.