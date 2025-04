Marvin Vettori lamenta a morte trágica do irmão

Marvin Vettori e sua família sofreram uma tragédia indizível.

Na terça -feira, o peso médio do UFC compartilhou um post anunciando a morte de seu irmão Patrick, 29 anos. De acordo com um relatório do repórter italiano de MMA Al Zullino, Patrick morreu depois que um incêndio começou acidentalmente em sua casa.

Veja a postagem de Vettori abaixo, tradução via Zullino.

Você foi e sempre será meu número 1, meu irmão mais novo. Você deixou para trás um vazio infinável e eu vou te amar até o meu último suspiro. Acho que nunca serei o mesmo depois de hoje, porque talvez eu nunca te disse, mas você sempre foi minha força. Você foi o mais inteligente e mais nítido entre nós dois. Você estava construindo um belo futuro e eu simplesmente não posso aceitar isso. Eles dizem que Jesus chama as almas mais bonitas para estarem com ele no céu e espero que seja verdade – que você está lá com ele, atingindo sobre nós com essa bondade que sempre o definiu. Eu te amo, meu irmão. E mesmo que viva sem você não seja fácil, me conforta saber que um dia estarei enterrado ao seu lado. Eu te amo.

Vários membros da comunidade de MMA comentaram o cargo de Marvin para expressar suas condolências, incluindo Megan Olivi, Manel Kape, Clay Guida e Austin Vanderford.

Marvin, 31 anos, é um Challenger, do UFC Middleweight, que passou grande parte dos últimos anos entre os 10 melhores do ranking da promoção. Em seu passeio mais recente, ele perdeu uma decisão unânime em uma revanche com Roman Dolidze, que reduziu seu recorde no UFC para 9-6-1.