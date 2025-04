Maryland Juiz Ordens Retorno do Resequedador de Asilo Venezuelano deportado para El Salvador

CNN

Um juiz federal em Maryland ordenou que o governo Trump facilitasse o retorno de um requerente de asilo venezuelano de 20 anos deportado para El Salvador, governando a remoção violou um acordo judicial que protege alguns jovens migrantes com reivindicações pendentes de asilo, de acordo com uma ordem emitida na quarta-feira.

A pessoa deportada fazia parte de um caso de ação coletiva arquivado em 2019 em nome de indivíduos que chegaram aos EUA como menores não acompanhados e mais tarde procuraram asilo. Um acordo nesse caso determinou que eles não poderiam ser removidos dos Estados Unidos até que suas reivindicações fossem totalmente julgadas.

A juíza distrital dos EUA, Stephanie Gallagher, que foi nomeada para o cargo pelo presidente Donald Trump, emitiu a ordem ordenando que o governo trabalhasse com as autoridades salvadorenhas para devolver o homem aos Estados Unidos. O homem é referido apenas como “Cristian” em registros judiciais. Gallagher também impediu a remoção de outros indivíduos cobertos pelo acordo de acordo, que foi finalizado em novembro de 2024. Segundo os advogados dos autores, Cristian foi removido em 15 de março e enviado a uma prisão em El Salvador.

A decisão do juiz marca uma segunda ordem direcionada ao governo Trump para garantir o retorno de um homem de El Salvador aos EUA e ilustra um confronto crescente entre o governo e o judiciário federal sobre a quantidade de poder que os tribunais têm na resolução de disputas relativas a imigração.

Citando o precedente de Kilmar Abrego Garcia, que o governo admitiu ter sido deportado incorretamente, Gallagher escreveu em sua opinião: “Como o juiz (Paula) Xinis no Abrego Garcia Matter, este Tribunal ordenará que os defensores do processo.

Gallagher instruiu o governo a fazer “um pedido de boa fé ao governo de El Salvador a libertar Cristian para a custódia dos EUA para o transporte de volta aos Estados Unidos para aguardar a adjudicação de seu pedido de asilo sobre os méritos pelo USCIS”. Ela caracterizou a deportação como uma “quebra de contrato”.

O governo Trump, segundo a ordem, argumentou que a deportação de Cristian não violou o acordo, afirmando “sua designação como inimigo alienígena, de acordo com a AEA, resulta em ele deixar de ser um membro” da ação coletiva. O governo invocou a Lei dos Inimigos Alienadores, uma autoridade de guerra do século 18, em 15 de março para deportar supostos membros de Tren de Araga, um Trump venezuelano acusa de “perpetrar uma invasão e incursão predatória nos Estados Unidos”.

Uma declaração juramentada de Robert Cerna, diretora de escritório de campo de ator de figuras de operações de execução e remoção, disse que Cristian foi preso no Texas em janeiro.

“Em 6 de janeiro de 2025, (‘Cristian’) foi condenado no 482º Tribunal Distrital do Condado de Harris, Texas, pelo crime de posse de cocaína”, afirmou Cerna no documento. Cerna acrescentou que a imigração e a aplicação da alfândega determinaram que Cristian estava sujeito a remoção após a invocação da AEA.

A decisão de quarta-feira para facilitar o retorno de Cristian coloca em questão o nível de conformidade do governo Trump, pois está envolvido em outra batalha de imigração de alto risco com o caso de Abrego Garcia.

O governo Trump insistiu que não é obrigado a trabalhar com funcionários de El Salvador para garantir o retorno de Abrego Garcia, apesar de Xinis ordenar que o governo “tome todas as medidas disponíveis para facilitar” seu retorno e a Suprema Corte exigindo que o governo “facilite” seu retorno.

Xinis intensificou suas críticas ao manuseio do Departamento de Justiça do retorno do homem deportado erroneamente nos últimos dias. Ela acusou as autoridades na terça-feira de não conformidade intencional com sua obrigação de produzir informações e disse que o governo Trump não está agindo em “boa fé” como parte do processo acelerado de busca de fatos que se desenrola no caso.

O governo Trump tentou retratar o homem de Maryland como um membro de uma gangue com uma história violenta que eles dizem que “nunca mais volta” para os EUA. NÓS. A família e os advogados de Abrego Garcia negaram que ele é um membro de gangue.

O senador democrata Chris van Hollen, de Maryland, voou para El Salvador na semana passada para fazer lobby pelo lançamento de seu constituinte. O governo Trump criticou a visita do senador e criticou a mídia e os democratas por apresentar o que eles descreveram como uma imagem excessivamente rosada de Abrego Garcia.